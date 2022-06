Letra, acordes e historia: 'El Necio', la canción que Silvio Rodríguez dedicó a Fidel Castro y AMLO

Ciudad de México.- Tras varios años, la icónica sede del Auditorio Nacional en la Ciudad de México se llenó de euforia y emoción con el eco de las interpretaciones de Silvio Rodríguez el legendario trovador cubano, quien aprovechó la velada para dedicar, al igual que con el revolucionario Fidel Castro, la canción de "El Necio" al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El cantautor de 75 años abrió el concierto con un "¡Viva México!", y tras ello comenzó a entonar su repertorio que fue coreado por 10,000 voces.

Gran parte de del show estuvo amenizado por un tipo de entremés en el que Silvio Rodríguez con guitarra en mano relataba lo que la gente estaba por escuchar. Fue de esta manera que el icónico cantautor latinoamericano dedicó "El Necio", al presidente López Obrador.

"Una vez dediqué a Fidel, ahora se la quiero dedicar a Andrés Manuel", mencionó Silvio Rodríguez y tras ello hizo resonar las cuerdas de su guitarra para cantar los versos de la canción.

La historia de "El Necio", canción dedicada Fidel y AMLO

"El Necio", es quizá una de las canciones más famosas del cantautor Cubano, Silvio Rodríguez debido la historia que alberga. Este tema compuesto en 1991 y lanzado en 1992 se creó en durante un época especial.

De acuerdo con lo dicho por Silvio Rodríguez en una entrevista a Radio Nacional de Venezuela, esta canción que hace referencia a la necedad fue inspirada en "Fidel Castro", y de alguna forma en él mismo.

"Lo que me llevó a escribir fue el ambiente ideológico de fines de los 1980, principios de los 1990, el derrumbe del campo socialista. Ya estaba la glásnost en la Unión Soviética y se veía que aquello apuntaba hacia algo catastrófico. Hubo varios periodistas en La Habana que me preguntaban por qué no me pronunciaba al respecto. Y yo pensaba, sigo pensando y siempre pensé igual, que no tengo tampoco por qué pronunciarme acerca de cada cosa que sucede", mencionó.

Silvio Continuó señalando que estas problemáticas no lo llevaron a escribir la canción pues creía que no podía forzar las cosas, porque no saldría una buena canción.

Contó que el momento llegó cuando viajaba a Puerto Rico y pasó por el Aeropuerto de Miami, donde le rompieron su guitarra, unos connacionales que ahí trabajaban, pues se le "echaron encima”, posiblemente por unas pegatinas de Fidel y una bandera de Cuba que él traía. Sin embargo, reconoció que esta situación al principio no fue tan relevante.

Al llegar a Puerto Rico escuchó en las noticias " que la contrarrevolución estaba muy decaída porque habían pasado los revolucionarios ‘fulano’ y ‘mengano’, entre ellos yo, por Miami y en otra época nos hubieran arrastrado, hubieran limpiado las calles con nosotros".

Teniendo esto encuentra y lo que estaba sucediendo, el trovador se preguntó; "a. ¿Cómo puede uno provocar tanto odio en canciones que ni una sola habla del odio?", y continuó señalando que esto lo terminó marcando y por ello escribió una canción basada en esta experiencia el periodo especial que vivía Cuba por la caída de la Unión Soviética.

Letra de "El Necio" de Silvio Rodríguez

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un "hijo nuestro"

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Acordes de "El Necio" de Silvio Rodríguez

MIm7 LA/MI

A) Para no hacer de mi ícono pedazos

SI7/MI MIm7

Para salvarme entre únicos e impares

DO LA7

Para cederme lugar en su Parnaso

LA#d MIm

Para darme un rinconcito en sus altares

A) Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

SOL RE/FA# DO SOL RE/FA# DO

B) Yo no sé lo que es el destino / Caminando fuí lo que fui

SOL RE DO MIm RE DO (LAm9)

Allá Dios, que será divino / Yo me muero como viví

MIm RE DO(Lam9) MIm RE DO LA#d

Yo me muero como viví / Yo me muero como viví

MIm7-LA9/MI-SI7/MI-MIm7-LA/MI-LAm/MI-MIm7

A) Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser ala zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro

A) Dirán que pasó de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas yo partiré soñando travesuras

(Acaso multiplicar panes y peces)

B) Yo no sé lo que es el destino [...]

(Mim7-FA#(m)/MI-FA/MI)

MIm7 DO LAm (LAm7-LAm6-LAm6b)

Yo me muero como viví... como viví...

MIm7 DO LAm (LAm7-LAm6-LAm6b)

Yo me muero como viví...como viví

(Lam7/MI-Lam6/MI-LAm6b/MI)

MIm7

Yo me muero como viví...

(LA/MI-MIm7-LAm-MIm7)

A) Dicen que me arrastrarán por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo

A) Será que LA necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

B) Yo no sé lo que es el destino [...] (Mim7-Fa#m/MI-FA/MI)

MIm7

Yo me muero como viví...

Esta canción resulta un tanto fácil de aprender, debido a que cuenta con pocos acordes, sin embargo, todo dependerá de tu habilidad con la guitarra y el ritmo y el tiempo que le quieras dar, rápido, lento etc.

(Con información de acordes la cuerda y el desconcierto).