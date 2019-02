Lety Calderón asegura que una productora la golpeó en una telenovela

Lety Calderón reveló en el programa 'D Generaciones' donde reveló que un golpe por parte de una productora hizo que casi abandonará su carrera como actriz.

Resulta que la actriz comenzó a platicar sobre sus inicios en la pantalla chica donde trabajó con varios actores de primer nombre, además de algunos productores aunque uno de ellos le exigió tanto que la llegó a golpear, abandonando la novela que estaba grabando en ese momento.

"En una de esas me estaba pidiendo algo y yo no le entendía y me decía, 'recargate en Arturo Peniche y me decía siéntelo' y yo lo siento y todavía Arturo se me pegaba y siéntelo y en eso me dice no y me pega y lo que quería que yo me recargara en su pecho, me voltea la cabeza así y me fui...", dijo Lety.

Y aunque ella aseguró que tendría demandas y problemas con la empresa prefirió irse a su casa, pero después le marcaron para decirle que se presentara a la televisora para hablar del incidente.

"Me llamaron después, y el jefe que estaba en ese entonces supo todo y me dijo ahorita vas al foro porque esa señora te va a pedir una disculpa, y lo estoy viendo en cámara...", dijo Lety Calderón.