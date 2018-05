Lety López, una mujer bravía de la música mexicana

Un día que la intérprete de música mexicana, Lety López, jamás olvidará. El lugar Arandas, Jalisco. Lety López estaba por salir al escenario, además por frio, temblaba de nervios. Miles y miles de personas estaban impacientes.

Este no era cualquier concierto para Lety López, ya que era el primer show que abría al gran Pepe Aguilar. El público gritaba sin parar el nombre del cantante, cuando de pronto, la cantante originaria de Jalisco sale a escena: "Pensé: 'Dios mío me van a linchar, me van a lanzar un jitomatazo', pero tenía que ser fuerte", expresó a EL DEBATE.

Lety López ha sabido ganarse su lugar en la música mexicana. Foto: cortesía

Había llegado el momento de que Lety López, demostrará de que estaba hecha y porque estaba en ese preciso lugar.

"Me encomendé a Dios y trate de ponerle todo el corazón a las interpretaciones, yo sabia que solo tenia tres canciones para ganarme al publico, empiezo la primera y el publico me aplaude, empiezo la segunda canción y empiezan a cantar conmigo gracias a Dios, y termino con la tercera y me empiezan a pedir otra, que grande es Dios".

Lety López anteriormente había ganado "La Reina del Mariachi", concurso que Pepe Aguilar promovió. Para la intérprete, ese día fue aun más especial, pues su padre (quien sufrió un fuerte accidente cuando estuvo en el certamen antes mencionado) la observaba en persona, mientras dejaba el corazón en escena.

Foto: cortesía

"Era una gran inspiración que mi padre me viera cantar, ver como estaba recuperándose, que viniera a verme cantar fue un gran regalo para mi. Sigo muy agradecida con el publico, aceptaron mis canciones, me apapacharon, muy agradecida con Pepe Aguilar", manifestó.

Nuestra música mexicana tiene poderosas voces que al escucharlas tras los primeros acordes erizan la piel, evocan sentimientos y emociones que dan vida al alma. Una de esas potentes voces pertenece a Lety López, quien trabaja en una de las mejores producciones discográficas de su asombrosa carrera. Y no es para menos, ya que dicho álbum tendrá el inigualable sello de Pepe Aguilar.

“Viene desde lo más tradicional, hasta lo más moderno del mariachi”, resaltó Lety López a EL DEBATE en más que una entrevista, una charla donde se podía sentir las emociones de la cantante al compartir todo lo que se viene respecto a su música.

La cantante, originaria de la Perla Tapatía, mientras sigue trabajando arduamente en su nuevo disco, promociona su sencillo "Por este amor", cover de Banda MS y un fabuloso tema de la composición del sinaloense Omar Tarazón.

Lety López grabó la canción "Por este amor" como consejo y a su vez petición del señor Pepe Garza, una importante figura en el regional mexicano, a quien la cantante admira mucho.

“Pepe Garza me dijo: ‘Lety, graba este material, graba esta canción, es muy buena, le va a quedar muy bien a tu voz’”. Asimismo, la cantante resaltó su pasión por la música mexicana.

Las mujeres también le cantamos al dolor, le cantamos al amor, y por qué no hacerla en una versión femenina, la gente quiere mucho a esta canción, pensamos que en una versión femenina quedaría muy bien.

"Yo traté de darle mi estilo, la ensayé mucho, traté de buscarle los matices, me encantan las canciones que te retan a hacer una interpretación, a tocar las fibras del corazón, por eso me fascina la música mexicana, es tan bravía, viene de las entrañas, le puedes poner toda el alma a cada frase que estás diciendo con este tipo de canciones”.

Foto: cortesía

Hace unos días, fue estrenado el video musical que acompaña al sencillo "Por este amor".

"El video quedo muy bonito tal y como lo imaginábamos, con ese colorido mexicano, representando las facetas de la mujer, como nos duele cuando nos lastiman, lo fuerte que somos también, diferentes toques de color recordando lo que somos como mexicanos; lo grabamos 24 horas sin parar".

Un esperado álbum de estudio

Lety López ya prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, tras haber lanzado su exitoso EP "Cuando ama una mujer", con seis temas inéditos, el cual grabó en la ciudad de Los Ángeles con Arturo Álvarez: “un mexicano radicado en Hollywood, un gran productor, miembro de la Academia de los Grammy; lo conocí, creyó mucho en mi voz, siempre se lo voy a agradecer el resto de mi vida”.

Hace un par de años el reconocido cantante de la música mexicana, Pepe Aguilar, promovió el concurso "La Reina del Mariachi", certamen que tuvo la fortuna de ganar la hermosa Lety López.

Posteriormente la cantante estuvo por un año abriendo los shows de Pepe Aguilar; una gran oportunidad, además de una amistad, llegaba a la vida de Lety López.

“Pepe es un hombre maravilloso, llegó a mi vida para ser una gran inspiración, es un gran padrino en la industria de la música, lo admiro profundamente, el disco lo estamos preparando, se ha tardado un poquito pero valdrá mucho la pena; vienen cinco canciones inéditas y cinco covers, tiene todo el sello de Pepe Aguilar".

Previo a la salida de su nuevo disco, próximamente la talentosa Lety López estará lanzando otro sencillo, el cual, resaltó, será una gran sorpresa para todo su público.

Sigue otro sencillo, que estará producido por Tony Sandoval, una versión mucho más rítmica, es lo único que puedo adelantar por ahorita, toquecitos urbanos metidos dentro de la esencia del mariachi, sin perder esa esencia.

La llegada de Pepe Aguilar a la vida de Lety López, fue un cambio radical. El abrir sus conciertos tras ganar La reina del mariachi, le ha ayudado a abrir muchas ventanas.

"Fue un reto increíble en mi vida, una de las experiencias mas bonitas que he vivido, sin dudar alguna es una gran responsabilidad y un medio gigante el abrirle a un ícono de la música mexicana sus conciertos, todas las personas están esperando a que Pepe salga al escenario y de repente salia yo, imagínense, muchos nervios, tengo que agradecerle a todo el público porque me recibían con mucho cariño".

Lety López atesora los consejos recibidos

La cantante comparte otra anécdota junto a Pepe Aguilar, donde recibió una gran lección para su carrera musical.

Antes de salir a un concierto en León, Guanajuato, Pepe Aguilar mando a llamarla a su camerino: "entre con todo el nervio del mundo", expresó.

Ya en su camerino, Pepe pidió un gran favor a la jaliciense: "me dijo: 'Lety yo se que tienes una presión muy fuerte, yo se que me están esperando a mi afuera, pero quiero que demuestres porque ganaste este concurso, quiero que salgas y cantes con el corazón, unas vez que conectes adentro vas a traspasar cualquier barrera, asi que donde mas griten mi nombre quiero que luzcas más tu voz y conectes contigo, asi vas a llegar al corazón del público, te voy a estar viendo...he recibido grandes consejos de Pepe".

Si algo nos representa ante el mundo a los mexicanos, es nuestra música, tan llena de colorido, sentimientos, recuerdos y más. En vez de sentirnos orgullosos de nuestra música, actuamos de manera malinchista ante ella. Lety López opinó al respecto:

"Ya tiene tiempo que tenemos relegada a nuestra música mexicana, tiene tiempo que no nos damos la oportunidad de escucharla, de sentirnos orgullosa de ella, solo nos acordamos cuando vamos a una fiesta o cuando celebramos el 15 de Septiembre, cuando ya tenemos unas copitas arriba, pero todo los demás días escuchamos otro tipo de música, es maravilloso que haya variedad musical, el sol sale para todos, pero creo que de repente si actuamos de una manera malinchista porque esta música es algo que nos identifica en el mundo".

Con su poderosa voz, Lety López ha llevado la música mexicana a países como Japón, Alemania, Argentina, Colombia y demás lugares. Cuenta con gran emoción como los alemanes cantan "Cielito lindo" o "Cucurrucucu paloma": "¡que bonito, que bonito!".

Es una tristeza ver que en México es donde menos la apreciamos, afortunadamente de un tiempo para aca vino una oleada donde el mariachi se escucha un poco mas en la radio, donde hay cantantes que están fusionando el mariachi.

"Si tenemos la posibilidad de innovar, de reinventar de hacer cosas nuevas pero sin perder la esencia de la música mexicana, es maravilloso, porque hay que refrescarlo para llevarlo a las nuevas generaciones, es una misión que tenemos como cantantes, estamos en una época donde estamos retomando el mariachi, donde estamos dándole su lugar".

Lety López ha sabido abrirse paso en un mundo musical dominado por los hombres.

Me siento el triple de orgullosa de ser una mujer entre muchos hombres y no soy la unica cantando música mexicana.

"Han sido un poquito más de 20 años de pasión y amor por esta música, desde los cuatro añitos he tenido la ilusión de cantar música mexicana, a los 12 empece de manera profesional, he tratado de aprender muchísimo para seguir aportando cosas nuevas".

Así como Lety López, grandes mujeres también como Aida Cuevas, han puesto muy en alto a la música mexicana más allá de nuestras fronteras. Artistas como Aida Cuevas que a lo largo de su carrera ha recibido varios "no", son la inspiración de Lety López:

"Nosotros que estamos en el camino no nos inspiramos con los "no", nos inspiramos en que con los "no" consigamos un si, me siento una mujer muy orgullosa de pertenecer a este género, ojala que esta oleada que tenemos en la música mexicana no sea momentánea, que dure mucho tiempo".