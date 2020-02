Lewis Burton rompe el silencio ante la muerte de su novia Caroline Flack

Lewis Burton manifestó en sus redes sociales sentir un gran dolor ante la muerte de su novia Caroline Flack, ex estrella del programa "Love Island" quien fue encontrada sin vida en su departamente en la ciudad de Londres, Inglaterra ayer sábado 15 de febrero. El tenista profesional británico compartió una fotografía junto a Caroline en su feed de Instagram donde expresó: "mi corazón está roto, teníamos algo tan especial".

Estoy tan perdido por las palabras, tengo tanto dolor, te extraño tanto, sé que te sentiste segura conmigo, siempre dijiste que no pienso en nada más cuando estoy contigo y no se me permitió estar allí esta vez. Seguí preguntando y preguntando.