Lewis Hamilton y su decisión tras burlarse de su sobrino

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton dejaría su cuenta de Instagram sin publicaciones la tarde de este sábado pero sin expliacación alguna a tan sólo unos días después de la controversia que se generó por un video que grabó en que, supuestamente, se burlaba de su sobrino por ir vestido de princesa en navidad.

Foto: Instagram

El piloto de 32 años, uno de los deportistas más seguidos del mundo con 5,7 millones de abonados a su cuenta Instagram, había difundido casi 3.000 publicaciones en esta plataforma desde que abrió su cuenta y que era seguida por miles de seguidores y fanáticos de la fórmula 1.

Foto: Instagram

Estando de vacaciones, ya que la temporada de Fórmula 1 empezará en marzo, Hamilton provocó un gran revuelo con un corto vídeo publicado durante las celebraciones navideñas, el referido video que saltaría a redes sociales y sería comentado por muchos usuarios lanzando críticas fuertes contra la postura de Hamilton para con su sobrino.

En él se veía a un sobrino con un vestido azul y rosa, agitando una varita mágica con un corazón de peluche. "¿Por qué llevas un vestido de princesa? ¿Eso es lo que pediste por Navidad?", le preguntó Lewis Hamilton al pequeño, antes de decirle que "los niños no llevan vestido de princesa".

Foto: Instagram

Hamilton suprimió el vídeo ante la indignación de muchos internautas, que le reprocharon esas palabras.

El piloto pidió disculpas en Twitter: "Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación. No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo".

Pero la polémica no terminó ahí porque el piloto siguió siendo criticado por haber dando al símbolo de "me gusta" (like) a algunos mensajes publicados en la red social en la cual le defendían e incluso consideraban que no debía haberse disculpado.

TE PUEDE INTERESAR

"Chiquis" Rivera lanzará calendario candente para 2018

"Chiquis" Rivera siempre tiene en mente proyectos que ayuden a su carrera artística, y la sigan proyectando como hasta ahora. Uno de ellos es el que tiene en manos ahora. Se trata del lanzamiento de un calendario para 2018.

En distintos portales de noticias se reporta que la hija de Jenni Rivera decidió decidió lanzar un candente calendario 2018, el cual será vendido en sus redes sociales.



"Chiquis", mediante un video de Instagram mostró el detrás de cámaras de su sesión de fotos de este sexy calendario.



Según NetNoticias, el anuario tendrá un costo de 400 pesos y será vendido en las redes de la pareja sentimental de Lorenzo Méndez, el vocalista de la Original banda El Limón de Salvador Lizárraga.

"Chiquis" Rivera, en su sesión de fotos. Foto: captura de pantalla

Lo que le diría "Chiquis" a su madre si estuviera viva...

Hoy se conmemora cinco años de la muerte de Jenni Rivera una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, es por eso que la mayor de la dinastía Rivera, "Chiquis" hija de la "diva de la banda" envió un emotivo mensaje a familiares que perdieron la vida junto con su madre.





En una entrevista por parte del programa de espectáculos "Un nuevo día", la cantante reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.

I live for THEM. Happy Birthday to this beautiful soul @my_key_rivera! #MommaYouDidGood #WeDidGood #ILoveYou #5OfAKind #TheRiveras #Siblings #HappyBeeDayMikey ��������������������❤️ Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 10:25 PDT



Además, afirmó que esta en toda la disposición de ayudarles por cualquier situación que estén pasando "Estaba yo tan enfocada en el dolor que yo sentía por mi madre que se me olvidó ese amor que le tengo a todos ellos que estuvieron con ella, pero que estamos con ustedes y si necesitan algo estamos con ustedes".

Be loved based. #BeeLove #WalkInLove Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST



Chikis mencionó que a cinco años de la muerte de "la gran señora" lamenta que no la vea realizada sentimentalmente.



"Creo en el amor de nuevo, yo creo que mi mamá estuviera súper orgullosa de eso porque pues los que me conocen saben que el aspecto del amor ha sido complicado, porque yo también le tengo un poquito de temor al matrimonio", expresó la joven.



Para finalizar la interprete narró lo siguiente: "Ya estoy pensando en eso (en el enlace matrimonial)", aunque su hermana Jackie la interrumpió diciendo: "tienes que esperar hasta que pregunte (Lorenzo Méndez), que no se olvide que se casa con los cinco".



JENNI RIVERA A CINCO AÑOS DE SU MUERTE

En la noche del 8 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera se encontraba en los cuernos de la luna, acababa de dar un concierto en la Arena Monterrey la cual había sido abarrotada por 17 mil personas, a las que les cantó durante cuatro horas sobre el amor y el desamor.

Al bajar del escenario su disquera la esperaba para entregarle Disco de Oro y Platino por las altas ventas de su material "La misma gran señora" y además era coach de La Voz México. La vida le sonreía a la llamada "Diva de la banda", pero el destino tenía otros planes para ella y la muerte la sorprendió.

Después de esa madrugada del 9 de diciembre, cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México; muchas cosas han pasado en la historia de su familia y su legado a cinco años de su fallecimiento.

Con información La verdad.

Te puede interesar