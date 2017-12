Liam Gallagher otro famoso en contra del cambio climatico

El exvocalista de Oasis , Liam Gallagher, puso su voz a un video de navideño producido por un grupo activista que busca llamar la atención sobre el cambio climático.

El video "The Very Hot Snowman" muestra un muñeco de nieve de dibujos animados que se derrite bajo el calor del sol, mientras que en la narración de Gallagher se advierte que "nuestro planeta está demasiado caliente" e insta a las personas a involucrarse en una campaña para crear conciencia sobre el cambio climático.

El video fue producido por el director y fotógrafo Rankin, en nombre de The Climate Coalition, un grupo que agrupa a 130 organizaciones británicas, incluidas National Trust y Oxfam, que abogan por medidas para proteger el ambiente.

Gallagher consiguió varios éxitos con la banda Oasis a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, incluidos "Live Forever" y "Wonderwall", antes de la separación de la banda en 2009.

Su primer álbum como solista, "As You Were", se lanzó en octubre de 2017 y encabezó las listas de Reino Unido.

Otro de los artistas que esta combatiendo el cambio climático es Leonardo Di Caprio ya que no sólo es una estrella de Hollywood que ha sido ganador del Oscar por su trabajo en la cinta El Renacido, de Alejandro González Iñarritu.

El actor también uno de los principales activistas a favor del cuidado del medio ambiente.

“Recuerdo el enojo que sentía cuando veía las historias de cómo los colonizadores y exploradores acababan con estas especies”, narra el actor en el documental Antes de que sea tarde, en donde se ven imágenes del proceso de filmación en la cinta del mexicano.

A través del documental sobre el cambio climático Antes de que sea tarde, que se estrena hoy a las 21:00 horas a través del canal NatGeo y de una serie de plataformas de internet, es que Leo DiCaprio, se acompaña de personalidades como Barack Obama, Bill Clinton y hasta el Papa Francisco para hablar sobre los cambios que está sufriendo el planeta.

“El cambio climático es el mayor peligro que enfrenta nuestro planeta”, dijo DiCaprio.

"Debemos trabajar juntos como una voz colectiva para exigir acciones drásticas ya. Nuestra supervivencia depende de ello. Este documental traduce los síntomas y las soluciones del cambio climático antes de que la información sea distorsionada, como pasa muy a menudo, por aquellos que tienen un interés económico en la producción de combustibles fósiles”.

El documental presenta un relato informativo sobre las maneras en las que la sociedad puede prevenir la desaparición de especies en peligro, ecosistemas y comunidades autóctonas de todas partes del mundo.

El espectador es testigo de las pruebas que demuestran la gravedad de la crisis medioambiental que causa un daño irreversible a paisajes desde Groenlandia hasta Indonesia, para perturbar el equilibrio del clima mundial y acelerar la extinción de animales populares.

La Fundación Leonardo DiCaprio y la Fundación Carlos Slim, que se realizó el 7 de junio en la que el gobierno de la República se comprometió a brindar mayor protección a los ecosistemas marinos y a la vaquita marina, “a fin de asegurar la vitalidad de las aguas de la región, que han estado bajo creciente presión por la sobrepesca”.

Con información El Universal

