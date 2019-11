Libia Zulema: ‘Me estoy preparando para ser reina’

Mazatlán.- Libia Zulema Gavica Farriols, de 21 años y con estudios en Cosmetología en la Universidad Autónoma de Durango, se encuentra más que lista para ir en busca de la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Foto: Jorge Osuna

Quiere ser reina

“El Carnaval representa muchas cosas para mí, me trae recuerdos muy bonitos. Es una pasión gigante la que siento por la fiesta, me encanta, he crecido con ella. Cada año he participado, sé cuánto les importa a los mazatlecos esta tradición, es algo muy bonito”, contó en entrevista.

Libia tiene la fortuna de que varias personas de su familia han plasmado su nombre en el Carnaval Internacional de Mazatlán. “Las conocen como la dinastía Farriols, me encantaría formar parte de esa dinastía de reinas porque siempre lo he deseado, siempre les he dicho que yo quiero ser la próxima reina”, resaltó.

Foto: Jorge Osuna

Realeza mazatleca

Indica que su fallecida abuela Libia Zulema López Montemayor en 1970 fue reina del Carnaval; Libia Zulema Farriols, su mamá, fue reina de los Juegos Florales en 1990, y su prima Daniela Tostado Farriols se coronó en 2016.

Gavica Farriols se dice emocionada de que el carnaval inicia el 20 de febrero, igual que en el año en que su abuela fue coronada, quien cumpliría años el próximo 23 de febrero, que caerá en domingo de carnaval.

“Para lo que me estoy preparando es para ser reina, por mi abuelita, ella es mi motivación. Si tuviera la oportunidad de decirle algo sería que espero que se sienta muy orgullosa de mí, es mi motivación”, confesó Libia.

Candidatos. Foto: Jorge Osuna.

Agregó que la recuerda como una persona “carismática, alegre. Quienes la conocieron, les llegó a su corazón. Fue una reina en toda la extensión de la palabra, ella miraba el Carnaval como algo de la familia”. Recuerda que en la coronación de su prima Daniela, su abuela disfrutó en grande la fiesta.

“Lo que me marcó para participar fue cuando mi abuelita coronó a mi prima Daniela y cuando fue el homenaje de mi mamá por sus 25 años, en el 2015. Fui con ella en el carro alegórico saludando a los mazatlecos y me mostraban su amor, fue maravilloso disfrutar de esos momentos con mi mamá”.

Desde niña asistía a los eventos del Carnaval y los encargados de cultura le decían a su mamá que la metiera para competir por la corona de reina infantil, pero su mamá nunca quiso.

Refiere que independientemente de si llega a ganar la corona o no, desea seguir ejerciendo su carrera en Cosmetología, trabajar en las ramas de belleza, formar una familia en diez años más y crecer como mujer.

Foto: Jorge Osuna

Hobbies

La joven gusta de ir al cine con familiares y amigos, también toma tiempo de su vida para pasear por el malecón a sus dos perritas, disfruta de la gastronomía de Mazatlán y los paseos por el Centro Histórico del puerto.

“Miro a las mujeres sinaloenses como unas guerreras, trabajadoras, apasionadas en lo que hacemos, queremos salir adelante con o sin una pareja, queremos crecer, queremos darnos a resaltar en México y en todo mundo. De Sinaloa han salido varias mujeres que han representado en certámenes importantes”, concluyó.