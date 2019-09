Libro revelerá casos de conducta inapropiada de Harvey Weinstein

Un nuevo libro de reporteros de The New York Times que descubrió acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein revela las identidades de algunos de los denunciantes que ayudaron en su investigación e incluye nuevos detalles sobre los intentos del magnate de la película para convencer al periódico de que no publique la historia.

"She Said", de Jodi Kantor y Megan Twohey, detalla cómo Weinstein y un equipo de abogados, incluida una aliada improbable, la abogada feminista Lisa Bloom, intentaron convencer a los reporteros de que los acusadores, incluidas las actrices Ashley Judd y Rose McGowan, no eran confiables ni mentalmente inestables. .

El libro, que llega a los estantes de las librerías el martes de Penguin Press, incluye una copia de un memorando confidencial que Bloom escribió a Weinstein en diciembre de 2016, en el que dijo que estaba “equipada para ayudarlo contra las Rosas del mundo, porque lo he representado así muchos de ellos ".

El poderoso productor de Hollywood/AFP

"Comienzan como mujeres impresionantes y audaces, pero se revelan las presiones por la evidencia, las debilidades y las mentiras", escribió Bloom, quien ha representado a las mujeres que acusaron al comediante Bill Cosby, la ex personalidad de Fox News Bill O'Reilly y el presidente Donald Trump de la mala conducta sexual.

Bloom también sugirió plantar artículos que describan a McGowan como "sin pegar".

Más tarde, Bloom les dijo a Kantor y Twohey que "lamentaba profundamente" haber representado a Weinstein y calificó el esfuerzo como un "error colosal".

En otro ejemplo de retirar el telón de sus informes, Kantor y Twohey revelan en el libro que el contador de Weinstein, Irwin Reiter, les había proporcionado secretamente información sobre mujeres que se habían quejado de que Weinstein y la compañía las habían acosado o asaltado. No hacer nada sobre las quejas reiteradas.

Eso incluyó darles a los reporteros un memorando interno en el que una empleada del estudio de cine describió el acoso de Weinstein contra las empleadas y actrices.

Weinstein durante una audiencia/AP

"She Said" también incluye una acusación no reportada anteriormente de Rowena Chiu, ex asistente del estudio Miramax de Weinstein, quien dice que Weinstein la empujó contra una cama y trató de violarla hace dos décadas.

La abogada de Weinstein, Donna Rotunno, dijo que esas acusaciones y otras en el libro son falsas.

"Este libro contiene acusaciones unilaterales sin haber investigado adecuadamente los hechos de cada situación", escribió, y agregó que hay un "lado muy diferente en cada historia". Rotunno dijo que Weinstein y Chiu tenían "una relación física de seis meses" eso fue consensuado. Agregó que Weinstein estaba "estudiando tomar medidas legales" contra Chiu por romper un acuerdo de confidencialidad.

"En cuanto al Sr. Reiter, sabemos que tiene sus propios motivos oscuros para sabotear al Sr. Weinstein y la compañía", agregó Rotunno.

Weinstein, de 67 años, irá a juicio en enero por dibujos animados que alegan que violó a una mujer no identificada en su habitación de hotel de Manhattan en 2013 y que realizó un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.

Entre otras cosas, "She Said" detalla cómo el hermano y socio comercial de Weinstein, Bob Weinstein, trató de convencerlo de que buscara ayuda dos años antes de que la tormenta de incendios lo envolviera.

Incluye una carta previamente no reportada que Bob Weinstein escribió en 2015 en la que le dijo a su hermano que "había avergonzado a la familia".

“Una vez más, tu reacción fue culpar a las víctimas o minimizar el mal comportamiento de varias maneras. Si cree que no hay nada malo con su mal comportamiento en esta área, entonces avíselo a su esposa y familia ”, escribió Bob Weinstein en el memo.

