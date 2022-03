Lidia Ávila de OV7, recuerda con mucho amor a su fallecida hija Sofía con una linda foto inédita

Sophia, la hija de la cantante Lidia Ávila, hubiese cumplido 13 años de edad. La integrante del grupo musical OV7 recibió un fuerte golpe de la vida, su bebé falleció a los seis meses de nacida. La también actriz, recordó con mucho amor a su hija con una linda fotografía inédita, la cual compartió con sus miles de seguidores a través de sus redes sociales.

Sus seguidores quedaron enamorados con el angelical rostro que tenía su bebita. "Hoy hay fiesta en el cielo, 13 añitos mi niña hermosa, te abrazo igual que el primer día, te ama mamá", escribió en su emotivo post Lidia Ávila, originaria de Puebla de Zaragoza, estado de Puebla, México.

La integrante de OV7 recibió muchos bellos mensajes: "tu querido ángel, el cielo brilla mucho hoy, abrazos y sonrisas al cielo", "que belleza", "te abrazo amiga", "siempre vivirá en tu mente y en tu corazón, eres una mujer muy valiente" y muchos más.

Ante tantas muestras de afecto, Lidia Ávila, de 42 años de edad, publicó unos videos en las stories de su cuenta en Instagram, para agradecerle a todas las personas "por todos los mensajes, todo el amor y todo el cariño en la foto que subí de mi pequeña Sofía, que rápido pasa el tiempo, hubiera cumplido 13 añitos mi niña, de verdad les agradezco siempre esa buena vibra que se siente hasta el fondo de mi corazón".

Sophia le dejó una gran lección a su mamá Lidia Ávila.

Asimismo, envió un abrazo a todas las mamás que, como ella, han perdido a un hijo, "de verdad somos unas guerreras, sí, hay que reconocernos, porque no está fácil".

La esposa del cirujano plástico Isaac de Hita, manifestó que ante cualquier adversidad de la vida, se puede salir adelante, siempre con el apoyo "de los que más nos quieren, de Dios, desde aquí las abrazo, les mando un beso grande y a todos los que me mandaron mensajito ayer, que Dios los bendiga".

¿De qué murió la hija de Livia Ávila?

Fruto del matrimonio que tuvo con Paulo Laría, quien era su representante, la cantante tuvo a su hija Sophia. Lamentablemente, la bebé murió a los seis meses de nacida, debido a problemas intestinales.

En varias entrevistas, ha contado que su bebé nació prematura y, por lo tanto, tuvo unos problemas de salud que le impedían absorber los alimentos y nutrientes necesarios para su crecimiento.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Lidia Ávila compartió la mayor lección que le dejó la muerte de su hija Sophia. "Ella tenía un problema del intestino y eso lo trabajé en mi terapia, y lo primero que me vino así es: ¿qué hace el intestino? Absorbe lo que necesita y lo que le sirve y lo que no lo desecha".

Leer más: "Un amigo ha fallecido", Chris Martin de Coldplay, homenajeó a Taylor Hawkins en Monterrey, México

Externó que su bebé vino a este mundo a enseñarle eso. "Fue la prueba más grande de amor de Dios, porque a lo mejor me había mandado varias señales y yo estaba dispersa y no las veía, fue el mensaje más claro de decir: 'mami, aquí estoy, tienes que soltar lo que no te sirve, lo que no te hace bien y absorbe lo que sí'".