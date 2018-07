Califican como desastrosa la primera presentación de "Like"

Miami, Florida.- Como muchos ya saben, en septiembre se estrena Like la nueva versión de RBD. Los jóvenes tuvieron su debut en los escenarios, en los Premios Juventud 2018, sin embargo, su presentación ha sido muy criticada.

El grupo musical Like, conformado por Macarena García, Carlos Said, Ale Muller, Víctor Manuel, Anna Iriyama, Roberta Damián, Mauricio Abad, Santiago Achaga, se presentó por primera vez a nivel internacional en un evento previo a Premios Juventud, y lo hicieron con playback.

Parece que el primer show de Like no fue el más acertado, ya que el público notó que no se sabían la letra de su propia canción.

El ex RBD Christian Chávez quien se encargó de presentar a la banda Like.

Déjenme decirle que no hay nada más emocionante y excitante que hacer una serie juvenil y estar en una banda juvenil al mismo tiempo. Eso es lo que van a hacer los chicos que veremos a continuación con un estreno mundial. ¡Estamos seguros que les va a encantar!

Posteriormente Like presentó su sencillo promocional “Este movimiento”.

“Su presentación fue un desastre. Ni la canción se sabían, ¡qué pena! Suerte para los chicos en la próxima”, “ese playback se notó a leguas", fueron algunos de los comentarios.

Por favor diganle a Pedro que saque a la china esa por Dios ni español habla, cancion pobre, doblando, podria seguir pero no es justo ademas presentar eso sin siquiera la novela al aire huele a desesperacion! Sola la de falda rosada lo hizo bien — Ma.Virginia Rincón (@mvrinconq) 23 de julio de 2018

Ese playback casi no se notó eeeee jajaja la única que lo hizo bien fue la de falda rosa jaja y estos son los que quieren opacar a nuestra hermosa banda RBD JA JA primero enseñenlos a cantar �������� — Caro (@SoyCaro_Reyes13) 23 de julio de 2018 Su perfomance fue todo un fail!! Ni la canción se sabían ! Que pena!! — Daniela Gamez (@danOopG) 22 de julio de 2018 Mala suerte una presentación desafortunada ,suerte para los chicos en la próxima — Melodía (@GloReinaCol) 23 de julio de 2018 No puedo creer que hagan una segunda versión mm Televisa ya te hace falta nuevas ideas sólo haces que tú audiencia bajé más con cosas feas... — Mileydi (@Mileydi25864197) 23 de julio de 2018

Será en septiembre cuando se estrene la telenovela junevil Like, bajo la producción de Pedro Damián.