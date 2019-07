Lil Nas X a punto de desbancar a Despacito con Old Town Road

Lil Nas X ha llevado su caballo a la carretera de la ciudad vieja y lo ha llevado a la cima de las listas de Billboard durante 16 semanas, empatando un récord establecido por Mariah Carey y Luis Fonsi.

"Old Town Road" registra su 16ª semana en el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard esta semana, igualando el éxito que logró "One Sweet Day" de Carey y Boyz II Men en 1995-1996. El "Despacito" de Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber logró la hazaña en 2017.

Ninguna canción ha pasado más de 16 semanas en el No. 1 en la lista Hot 100 de todos los géneros en los 61 años de historia de las listas Billboard.

La música country "Old Town Road" fue originalmente una canción solista, pero Lil Nas X, de 20 años, agregó a Billy Ray Cyrus a la pista y encabezó las listas, logrando la mayor parte de su éxito a través de la transmisión de audio.

La canción inicialmente estuvo en un poco de controversia en marzo, cuando Billboard la eliminó de sus listas de países, considerándola no lo suficientemente país (alcanzó el puesto número 19 en las listas de países). Pero el drama no lastimó la canción; sólo lo propulsó.

"Old Town Road" aparece en el primer EP de Lil Nas X "7", que alcanzó el puesto número dos en la lista de 200 álbumes de Billboard a principios de este mes. El EP también presenta los 40 mejores éxitos "Panini" y "Rodeo" con Cardi B.

"Old Town Road" también está pasando su semana 16 en la cima de las listas de canciones de rap de R & B / Hip-Hop y rap.

Una serie de canciones han debutado en el número 2 en la lista Hot 100, sin poder sacar a “Old Town Road” de su posición principal, incluidas dos melodías de Taylor Swift (“¡Necesitas calmarte, ″ ME!”) ; “No me importa” de Ed Sheeran y Bieber; y dos canciones de Shawn Mendes ("Si no puedo tenerte", "Senorita" con Camila Cabello).

"Mira lo que me hiciste hacer" de Swift impidió que "Despacito" alcanzara una semana número 17 en el No. 1 cuando el pop pop saltó del No. 77 al No. 1 en 2017. "While You Loved Me" de Celine Dion terminó Carey y Boyz II Carrera épica masculina en 1996.

