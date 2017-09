Lili Estefan anuncia separación de su matrimonio

Devasta y visiblemente conmocionada la conducta del programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca" de Univisión

Buenos díasssss Mundo!!!! ����������������������Distrayéndome un poco con esta cosita linda, es el perrito adoptado de mi amiga! #BooRadley y ahora sí, último día para prepararnos para #huracanirma ������������#Oremos #Orando Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:34 PDT

Con esto la presentadora cubana de 50 años y sobrina del productor y músico Emilio Estefan pone fin a su relación con el empresario cubano Lorenzo Luaces con quien estaba a punto de cumplir veincinco años de matrimonio, con quienes comparte la paternidad de sus hijos Lorenzo y Lina de 17 y 15 años respectivamente.

En una de sus intervenciones del programa dijo:

"Ustedes me han recibido con tanto cariño que de una manera u otra se han convertido en mi segunda familia he crecido aquí con ustedes como persona, como profesional y los quiero como no se imaginan"

Hay tiempo para porner todo de nuestra parte, pero también hay tiempo para poner todo en las manos de DIOS, y dejar que él actúe ������������ #Fe #Esperanza #GN good night bellezas!!!! ❤️ Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Agregó:

"Siempre les traigo las noticias de entretenimiento como solemos hacerlo aquí todos los días pero en el día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo"

"Quiero contarles algo muy personal, se los cuento con el corazón en la mano y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo, pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años", dijo visiblemente afectada.

Argumentó que esto no ha sido una decisión tomada a la ligera .

"Que aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente, es lo mejor que puedo hacer en este momento, siempre pensando en el bienestar de mis hijos"

Tras el anuncio de la separación han surgido diversiones quienes aseguran que existen unas fotografías de su aún esposo con una tercera en discordia, hasta el momento ninguna de las dos partes han confirmado o desmentido este rumor.