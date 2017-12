Lili Estefan fuertemente criticada por alocado baile

Lili Estefan nos sorprendió a todos con el buen ritmo que lleva en la sangre y es que la música se apoderó de la presentadora.

El tema "Báilame" del cantante Nacho fue el responsable de menear el cuerpo de Estefan en la fiesta navideña de "El Gordo y la Flaca" y fue a través de un video emitido por la cuenta de oficial de Univisión donde pudimos ver el divertido baile.

La comunicola al parecer se la paso de maravilla y su felicidad se podía ver desde muy lejos junto a Raúl de Molina y su equipo de trabajo los conductores llevaron la fiesta al límite.

En redes sociales usuarios la criticaron ya que consideran que el baile es sobre actuado y solamente trata de ocultar la tristeza de su divorcio.

"Ojalá que sea feliz que de verdad esté Lili, porque como que la veo sobre actuando, por cómo la vi sufriendo hace poco, verla ahora con esa exagerada alegría como que no concuerda, quiera Dios y me equivoque y de verdad y sea lo que demuestra".

"Esa Lili ya no haya como esconder la tristeza jajaja"

"Esa Lili esta desatada. Le gusta llamar la atención tan insegura"

Fueron algunos de los comentarios en contra de la famosa conductora quien finalizó su matrimonio.

Separación de Lorenzo Luaces

Devastada y visiblemente conmocionada la conducta del programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca" de Univisión

Con esto la presentadora cubana de 50 años y sobrina del productor y músico Emilio Estefan pone fin a su relación con el empresario cubano Lorenzo Luaces con quien estaba a punto de cumplir veincinco años de matrimonio, con quienes comparte la paternidad de sus hijos Lorenzo y Lina de 17 y 15 años respectivamente.



En una de sus intervenciones del programa dijo:

"Ustedes me han recibido con tanto cariño que de una manera u otra se han convertido en mi segunda familia he crecido aquí con ustedes como persona, como profesional y los quiero como no se imaginan"

Agregó:

"Siempre les traigo las noticias de entretenimiento como solemos hacerlo aquí todos los días pero en el día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo".

"Quiero contarles algo muy personal, se los cuento con el corazón en la mano y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo, pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años", dijo visiblemente afectada.

Argumentó que esto no ha sido una decisión tomada a la ligera.

"Que aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente, es lo mejor que puedo hacer en este momento, siempre pensando en el bienestar de mis hijos"

Tras el anuncio de la separación han surgido diversiones quienes aseguran que existen unas fotografías de su aún esposo con una tercera en discordia, hasta el momento ninguna de las dos partes han confirmado o desmentido este rumor.

Cabe mencionar qué Lili y su aun esposo tienen dos hijos en común.

Con información Mundo Hispánico