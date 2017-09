Lili Estefan y su último mensaje de amor a Lorenzo Luaces

La conductora estelar de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, dejó sorprendidos a todo su público al anunciar que se separaba de su esposo Lorenzo Luaces, luego de 28 años juntos.

En momento con la voz entre cortada y haciendo repetidas pausas para tomar aire, comentó:

Vengo con un nudo en la garganta porque, a través de los años, he tenido el privilegio de entrar a todos sus hogares, siempre hablándoles con total honestidad, con integridad, pero también con el corazón, y siempre lo hecho, como mujer, con total transparencia. Ustedes me han recibido con tanto cariño, que de una manera u otra se han convertido en mi segunda familia. He crecido con ustedes como persona, como profesional, y los quiero como no se imaginan.

Hay tiempo para porner todo de nuestra parte, pero también hay tiempo para poner todo en las manos de DIOS, y dejar que él actúe #Fe #Esperanza #GN good night bellezas!!!! ❤️ Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Siempre les traigo las noticias de entretenimiento como solemos hacer aquí todos días, pero el día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo, es por eso que quiero contarles algo muy personal. Se los cuento con el corazón en la mano y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo, pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años.

Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor que puedo hacer en este momento, siempre pensando en mis hijos.

Comenzando esta locura de fin de semana! Qué nos depara la madre naturaleza? Todavía esperamos un milagro quiero darle gracias a todos por sus mensajes Una publicación compartida de Lili Estefan (@liliestefan) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 9:01 PDT

Mis hijos, como ustedes saben, es lo más lindo que me ha dejado esta relación. Yo les pido a ustedes por favor que me acompañen en este momento tan doloroso, que me acompañen una vez más con sus oraciones , con su cariño incondicional, con sus pensamientos de solidaridad. A la vez les pido discreción, les pido respeto para mis hijos, les pido respeto para mí.

Ante esta lamentable noticia, cabe recordar que hace tan solo tres semanas Lili Estefan se deshacía en elogios hacia su esposo a través de las redes sociales con motivo del 25 aniversario de su enlace matrimonial.

“Un día como hoy pero ya hace 25 años nos dimos el sí. Parece que fue ayer mi gente pero como ha llovido desde ese día. Gracias baby por ser mi compañero de vida, por compartir a mi lado cada triunfo, cada problema, cada alegría y tantas cosas más”, escribió Lili el 22 de agosto en Instagram, cuando, sin saberlo, faltaba menos de un mes para anunciar su separación.

En ese entonces la copresentadora de El Gordo y la Flaca agradeció a Lorenzo Luaces por su apoyo incondicional y por estar a su lado ‘en los peores momentos’.

“Gracias por saber apoyarme cuando más te necesito. Por nuestros dos hijos Lina y Lorenzito, por esforzarte cada día para darnos tanta felicidad. ¡Qué aguante baby!, pero aquí estamos celebrando nuestros primeros 25 y espero que sean muchos más. Y aunque por casi 19 años he sido la flaca de todos, para ti siempre seré tu flaquita. I love you so much”.

Estas emotivas palabras, publicadas hace tan solo tres semanas, fueron las últimas que Lili le dedicó a su esposo a través de las redes sociales.