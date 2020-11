Lili Reinhart abre su chamarra y deslumbra dejando ver qué hay debajo

Lili Reinhart, famosa actriz que da vida a Betty Cooper en la serie de televisión Riverdale impactó a sus fans con la nueva foto que compartió en su perfil de Instagram, donde los rayos del sol dan directo a su piel que deslumbra al abrirse la chamarra.

¡Ni el frío la detiene! la hermosa actriz estadounidense Lili Reinhart, ex novia del actro Cole Sprouse (Zack y Cody: Gemelos en acción), participó hace unas semanas en una sesión de fotos de infarto para Flaunt Magazine, pero fue hasta hace poco que la escritora de "Swimming Lessons Poems" (2020) publicó en su red social una foto donde dejó ver su piel debajo de la chamarra.

"Ah sí, yo recuerdo el sol", escribió la actriz y poeta en la publicación que compartió luciendo una chamarra abierta dejando ver su abdomen. La fotografía alcanzó casi los 3 millones de me gusta y más de 10 mil comentarios donde elogiaban la hermosura de la joven actriz.

¡Oh Dios mío, eres demasiado hermosa! ¡Ojalá pudiera ser tan hermosa y tan segura como tú! / Cásate conmigo / Me estás matando / Dios es mujer!!! / Omg eres asombrosa / Te amo", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidres en la publicación.

Lili Reinhart deslumbra a sus seguidores con foto | Instagram

La actriz Lili Reinhart debutó este año como escritora de un libro de poemas "Swimming Lessons Poems" (Lecciones de natación) que de acuerdo al resumen de Amazon "explora los inicios eufóricos del amor joven, la lucha contra la ansiedad y la depresión frente a la fama y el inevitable sufrimiento que surge de la pasión. Cercanos pero profundamente íntimos, provocativos pero consoladores, breves pero intensos, los poemas de Lili reflejan su honestidad característica y su perspectiva única".

Lili Reinhart, de 24 años, ha logrado conquistar los corazones de la audiencia con la serie Riverdale, con más de 25 millones de seguidores en Instagram. Desde el 2011, Reinhart comenzó a ser parte del casting de numerosas películas como Lilith (2011), Not Waving But Drowning (2012), The Kings of Summer (2013), Gibsonburg (2013) y Forever's End (2013).

La actriz estuvo en una relación con uno de los famosos "hermanos Spruse", Cole Sprouse, pero luego de tres años anunciaron su separación a inicios de este 2020 durante la pandemia de Covid-19. Actualmente los actores se encuentran en el ojo público, que esperan que retomen su bonita relación.