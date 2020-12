Lili Reinhart actriz de Riverdale confiesa que tiene enfermedad en la piel

La bella actriz Lili Reinhart, conocida por dar vida al personaje de Betty Cooper en la serie de televisión 'Riverdale', comparte a sus seguidores sus secretos más íntimos rompiendo con los estereotipos de belleza de que todos los artistas de Hollywood no tienen la más mínima imperfección.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la protagonista de la popular serie estadounidense 'Riverdale' confesó a sus seguidores que padece de una enfermedad en la piel que requiere de un cuidado exhaustivo desde hace muchos años: acné quístico, el tipo más severo de acné. Lili Reinhart reveló que productos utiliza en la actualiad para controlar el padecimiento en la piel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La actriz estadounidense, de 24 años de edad, confesó hace tiempo a sus seguidores que desde la adolescencia, específicamente a la edad de 12 años, comenzó a padecer acné quístico, por lo que requirió que diferentes especialistas dermatólogos analizaran su piel para ayudarla a controlar la enfermedad. Esta situación le causó inseguridad sobre su imagen.

Lili Reinhart, ex novia del también protagonista de Riverdale, Cole Sprouse (Zack y Cody: gemelos en acción) señaló que el proceso para aceptar que tenía acné quístico no fue nada fácil, y una de las cosas que le ayudó mucho fue hablar con personas que también tenían su padecimiento y lo empezó a normalizar.

Por ello, la joven actriz suele compartir en sus redes sociales fotografías de ella sin maquillaje, para que sus seguidores vean lo que hay debajo y no solo se queden con la imagen que da en la serie 'Riverdale'. Además, Lili Reinhart es abierta con sus seguidores, con quienes ha compartido sus rutinas de belleza y tratamientos para combatir el acné quístico.

Uno de los productos que incorporó la actriz a su cuidado facial fueron unos parches con formas de flores "Squish Beauty" marca vegana de Charli Howard. Lili Reinhart intenta que sus perfiles en redes sociales sean un espacio donde sus seguidores se sientan seguros, y comprendan que hasta los más famosos de la televisión sufren padecimientos comunes.

Lili Reinhart comparte que tiene acné quístico | Instagram

La actriz de Riverdale recién publicó su libro de poemas "Swimming Lessons Poems" (Lecciones de natación) que ha sido un éxito en ventas, ya que transmiten la esencia de Lili, reflejando su honestidad caracterítica y perspectiva única. Actualmente, Lili está a casi nada de conseguir 30 millones de seguidores en Instagram gracias a la naturalidad de sus publicaciones.

Desde el 2011, Lili Reinhart comenzó a ser parte del casting de numerosas películas como Lilith (2011), Not Waving But Drowning (2012), The Kings of Summer (2013), Gibsonburg (2013) y Forever's End (2013).

El salto a la fama lo dio en 2017, cuando fue conocida mundialmente por interpretar a Betty Cooper en la serie de televisión Riverdale, basada en las historietas de Archie y con los actores KJ Apa (Archie Andrews), Camila Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom).

El acné quístico es una enfermedad de la piel que se presenta en forma de barros más grandes que el acné hormonal o normal, estas lesiones producen dolor, y dentro tienen acumulaciones de líquido en lo profundo de la piel que puede llegar a infectarse. Las consecuencias de este padecimiento pueden llegar a ser la alteración de las facciones, cicatrices difíciles de eliminar, además de problemas sociales y psicológicos.