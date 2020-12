Lili Reinhart, de Riverdale, luce increíble look para despedir el 2020

México. Lili Reinhart, actriz originaria de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, famosa por interpretar a Betty Cooper en la serie de televisión Riverdale, sorprende a sus seguidores en redes sociales al mostrar cómo es su look para despedir el año 2020.

A Lili Reinhart, de quien se reveló recientemente lo que gana por actuar en Riverdale, le encanta mostrarse al natural en sus publicaciones de Instagram, siempre usando poco maquillaje, pero en esta ocasión llama la atención porque luce completamente distinta.

Foto de Instagram

Lili Reinhart luce espectacular al dejarse ver con su cabello suelto, arreglado y sus más de 3 millones de seguidores lo celebran escribiéndole comentarios halagadores en tan solo pocas horas de su post.

Cásate conmigo", "Lo que se pierden algunos", "Menuda belleza" o "OK me he muerto", le escriben algunos fans a la guapa Lili.

Reinhart ha conseguido fama mundial gracias a su trabajo en Riverdale y ello le ha valido hacerse acreedora a siete galardones en los Teen Choice Awards.

De acuerdo a información en Wikipedia, la bella actriz nació y creció en Cleveland junto a su familia y desde su niñez mostró su pasión por el arte.

Su primer papel en una película lo consiguió a la edad de 14 años en el cortometraje For Today y desde entonces logró participar en otras películas como Lilith, Not waving but drowning y Forever's End.