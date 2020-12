Lili Reinhart, de Riverdale, revela cómo salió adelante tras romper con Cole Sprouse

México. Lili Reinhart, actriz originaria de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, y quien ha participado en la serie Riverdale, revela cómo salió adelante tras romper su relación con el también actor Cole Sprouse. No fue nada fácil, se las vio muy complicadas, pero finalmente pudo cerrar ese ciclo en su vida.

Lili Reinhart, quien en septiembre pasado cumplió 24 años de edad y quien tiene una carrera prometedora como actriz, vivió un apasionado romance con Cole Sprouse, pero llegó a su final y ambos quedaron en muy buenos términos.

En una entrevista para el sitio Refinery29, Lili Reinhart habla de cómo es su vida de soltera y sobre todo cómo hizo para salir de ese "momento doloroso", refiriéndose con esto a su rompimiento con Cole.

No podía ver la luz. Yo estaba como... si me estuviera muriendo. Fue jodidamente difícil, y no hay otra manera de superarlo que simplemente viviéndolo. Tomé el camino menos transitado y simplemente lidiaba con mis asuntos. Tuve que enfrentar mi propio dolor de frente".

Lili Reinhart también hace mención de que habló co su terapeuta personal y le mencionó que su cuerpo está pasando por un proceso de abstinencia del amor, cosa que le llamó la atención.

En ciertos momentos de mi vida, he perdido hasta la última gota de orgullo que tenía para decir: Ámame. Por favor, elimine el dolor por un día, un segundo, una hora, solo para que pueda sentir esa solución nuevamente", expresa también en la misma entrevista.

Lili y Cole actuaron juntos en Riverdale, una serie de televisión estadounidense de drama basada en los personajes de Archie Comics, la cual fue adaptada para The CW por el director creativo de Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa, y es producida por Warner Bros. Television y CBS Television Studios, en asociación con Berlanti Productions y Archie Comics.

Otros actores que intervienenen la misma son Camila Mendes, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Cassey Cott, Ross Butler y Charles Melton.

Lili Pauline Reinhart es el nombre completo de la actriz, quien se dio a conocer tras interpretar al personaje de Betty Cooper en la serie de televisión Riverdale, actuación que la ha hecho acreedora a siete galardones en los Teen Choice Awards.

Lili comenzó a participar en varias películas desde 2011, entre ellas Lilith (2011), Not Waving But Drowning (2012), The Kings of Summer (2013), Gibsonburg (2013) y Forever's End (2013), y según Wikipedia, en 2014 tuvo un papel recurrente en la serie de televisión Surviving Jack, donde interpretó a Heather.