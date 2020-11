Lili Reinhart pasea a su perro en un día lluvioso en Vancouver

Canadá.- Lili Reinhart no permitió que el mal tiempo la apartara de su constitución diaria. La actriz de 24 años de la serie Riverdale fue vista llevando a su perro Milo a pasear por las calles lluviosas de Vancouver el lunes por la mañana.

La actriz, mejor conocida por su papel de Betty Cooper en la serie dramática de misterio Riverdale, vestía un abrigo negro difuso y un gorro rojo para protegerse del frío.

Reinhart también usaba botas de combate y llevaba un paraguas de plástico transparente para mantenerse seca en el aguacero otoñal.

Tratando de mantenerse a salvo contra el reciente aumento de casos de COVID-19, Surviving Jack mantuvo una mascarilla negra durante la duración de su paseo.

La actriz de Hustlers ha estado trabajando duro para filmar la próxima quinta temporada de Riverdale, que se estrenará en enero del próximo año.

En parte debido al inicio de la pandemia global, la nueva temporada de la serie de misterio contará con un salto en el tiempo para los personajes, ya que se alejan de ser estudiantes de secundaria.

En entrevista con Entertainment Weekly, el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa afirmó que el repentino cierre de la producción de la serie dejó algunos momentos clave en uno de los episodios finales de la cuarta temporada que quedó inconcluso y no pudo completarse.

La cuarta temporada de Riverdale ha recibido elogios de la crítica y se llevó a casa el premio Drama Show of 2020 en los People's Choice Awards el domingo por la noche.

También fueron nominados para el premio Law And Order: SVU, Ozark, Power, This Is Us, Outer Banks, The Walking Dead y Grey's Anatomy, que ganó el premio Show of 2020.