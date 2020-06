Lilly Téllez confiesa haber sido amenazada por investigar el caso de Paulette

A fines de marzo de 2010 la atención de los medios de comunicación en México, así como de la opinión pública, estuvieron centrados en la desaparición de niña de nombre Paulette de solo 4 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por sus padres el 22 de marzo de ese año; nueve días después (el 31 de marzo) la pequeña fue hallada sin vida en el pie de la cama, enredada entre las sábanas. La versión oficial fue que Paulette murió durante la madrugada del 22 del mismo mes, después de que ella se dio vuelta y se asfixió.

Dicha versión no fue creída por miles y miles de personas que estuvieron al tanto del desarrollo de este caso, asimismo la mamá de Paulette, Lizette Farah, no la aceptó. Cinco días antes de que encontraron el cuerpo de la niña, la entonces periodista de TV Azteca Lilly Téllez entrevistó a la mamá de Paulette, entrevista que ambas llevaron a cabo sentadas sobre la cama de la niña.

"Yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche, hice lo que una mamá hace para acostar a su niña: darle su beso, lavarse los dientes, darle la bendición, la arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz", contó Lizette Farah a Lilly Téllez, señalando que a la mañana siguiente cuando la niñera de la Paulette entró a la habitación, se percató que no estaba en su cama.

Ante la polémica que ha causado la serie en Netflix "Historia de un crimen: la búsqueda", basada en el caso de la desaparición de Paulette, la hoy Senadora del PAN Lilly Téllez, compartió en su cuenta de Twitter una columna que escribió en el 2016 para el diario SDP Noticias: "me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí y lo denuncié así en varios medios", expresó.

Lilly Téllez asegura que el cuerpo de Paulette "fue sembrado"

En aquella columna la periodista mencionó: "en este caso los hechos me constan. Alfredo Castillo (entonces subprocurador del Estado de México) y yo no nos conocemos personalmente pero él y yo sabemos que el cadáver de la niña Paulette Guevara Farah no estaba en su cama. Sabemos que no murió enredada en las sábanas y asfixiada entre el colchón y la base".

"Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba 5 días muerta. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentadas sobre el colchón durante más de una hora. Estuve encerrada con su madre en esa habitación con el equipo de grabación y después a solas. No se percibía un mínimo mal olor. No existía una temperatura a nivel de congelación en esa habitación que evitara que el cuerpo, que llevaba cinco días en descomposición, despidiera ese olor a muerto que causa escalofríos y una especie de repugnancia indescriptible...me consta que el cadáver no estaba ahí".

En un reciente tweet que Lilly Téllez publicó este fin de semana (tras resurgir el caso ante la serie en Netflix), confesó haber sido amenazada para que dejará de investigar lo sucedido.

"Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho".

