Lilo Bermudez, joven prodigio del Regional Mexicano que está causado gran sensación en redes sociales

El joven cantante Lilo Bermudez, nacido en Phoenix, Arizona, Estados Unidos e hijo de padres inmigrantes originarios de Guanajuato, México, ha causado gran sensación a través de sus redes sociales por su carisma y por su manera de cantar y tocar el acordeón. No por nada, hace un par de años ganó el conocido concurso "Tengo Talento Mucho Talento" de Estrella TV.

Con tan solo 16 años de edad y gran futuro en la industria musical, Lilo Bermudez, ya cuenta con una sólida base de seguidores: más de 250 mil seguidores en TikTok, 90 mil seguidores en Instagram y casi 15 mil suscriptores en YouTube.

Con tal audiencia construida, tres sencillos y un EP, ha logrado casi 200 mil reproducciones en las plataformas digitales y más de 6.7 millones de visualizaciones para sus vídeos, en los que aparece junto a reconocidos artistas del Regional Mexicano como Grupo Control, Grupo Firme y Luis R. Conriquez.

Lilo Bermudez tiene un prometedor futuro en el Regional Mexicano. Foto: cortesía

Lilo Bermudez, quien radica en Glendale, Arizona, recibió su primer acordeón a los nueve años de edad como regalo de navidad. Su padre le enseñó los primeros acordes y escalas, pero fue él mismo quien perfeccionó su técnica con la ayuda de tutoriales que encontraba en YouTube.

Para este joven intérprete, la música Regional Mexicana no es únicamente su forma de mantener vivas sus raíces, sino también la excusa perfecta para aprender a hablar y escribir mejor en español. La mayoría de sus letras abordan temas de amor, que aparecen en la mente de Lilo de manera espontánea, pues aún no ha tenido una novia. "La verdad es que por ahora me van saliendo así de la nada".

Admirando las baladas románticas de Los Temerarios, los corridos de Cornelio Vega y los éxitos pop de Bruno Mars, Lilo conformó su banda con sus amigos Cristián Uriarte (17 años), en el bajo quinto y José Ríos (18 años) en la batería, acompañados de su hermana mayor Gigi (19 años) quien toca el bajo.

Con ellos comenzó a trabajar en su propuesta, con la que sueña alcanzar grandes logros, como convertirse en el artista que convenza a su ídolo, Bruno Mars, a que algún día grabe un corrido.

La estrella pop hizo una bachata con la española Rosalía, por lo que el sueño de Lilo parece no ser del todo imposible. Ahora, el joven y su banda están dedicados por completo a la finalización de su nuevo sencillo, producido en los estudios de Colony Music en Chicago y que llevará por título "Tu tiempo se acabó" en colaboración con Isaac Torres, que estará disponible en todas las plataformas digitales de música.