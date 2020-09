Lily Collins presume anillo de compromiso que le dio su novio Charlie McDowell

Lily Collins, está feliz, ya que recibió un anillo de compromiso de su novio el director de cine Charlie McDowell y no dudó en informarle al mundo por medio de su cuenta de Instagram sobre la gran noticia.

Lily Collins, la actriz británica-estadounidense publicó en sus redes sociales unas fotografías donde se le ve muy feliz con su novio mostrando el anillo de compromiso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

He estado esperando toda mi vida por ti y no puedo esperar para pasar nuestra vida juntos, escribió.

Lily Collins y su novio Charlie McDowell. Foto: Captura

Por otro lado, el director de cine y futuro esposo de la actriz, compartió una imagen de la ella presumiendo su anillo

En un tiempo de incertidumbre y oscuridad has iluminado mi vida. Siempre apreciaré mi aventura contigo, escribió Charlie McDowell.

Publicación hecha por Charlie McDowell. Foto: Captura

Los detalles del anillo de compromiso

Al parecer se trata de un anillo de diamantes y oro con corte cuadrado, algo sin duda poco común que luce perfecto en la bella actriz.

Cuándo sería la boda de Lily Collins

Aunque por ahora no han dado detalles sobre la fecha de su boda, se rumora que será en 2021, ya que haya mejorado la emergencia de salud derivada del covid-19.

Sin embargo, hay un dato curioso que la actriz en una entrevista para Glamour, Collins dijo que le gustaría casarse en un castillos, tal vez ese sea el escenario perfecto para su boda con Charlie McDowell.

Las peliculas que ha particidado Lily Collins son: El bonus de esta lista es que encontramos Mirror, Mirror, Love, Rosie, Love, Rosie, Okja, To The Bone, Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile.