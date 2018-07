Lin-Manuel Miranda anuncia fondo para artes en Puerto Rico

Lin-Manuel Miranda anunció ayer domingo la creación de un fondo multimillonario para impulsar las artes en Puerto Rico, que aún enfrenta dificultades para recuperarse de los estragos que dejó el huracán María.

Poco después de su arribo a la isla, el creador del musical de Broadway “Hamilton”, expresó su confianza de que el fondo crezca a 15 millones de dólares en los próximos años. Dijo que él donará todos los recursos recaudados durante la presentación del espectáculo en enero en Puerto Rico.

Foto: AP

“El propósito no era solo la satisfacción artística, sino cómo podemos dejar a Puerto Rico un poco mejor de lo que lo encontramos”, declaró Lin-Manuel Miranda dramaturgo, compositor y actor, cuyos padres son de la isla.

El huracán María causó daños por más de 100.000 millones de dólares tras su paso en septiembre. Los grupos artísticos y culturales en todo Puerto Rico se han visto duramente afectados al perder el apoyo financiero del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro en un contexto de una recesión de 11 años.

Los primeros cinco beneficiarios del fondo incluyen una escuela de danza y una compañía de teatro.

Foto: EFE

“Eso nos permite volver a soñar, plantear más ideas, visitar más municipios. Nos permite respirar”, declaro a The Associated Press Julio Morales, codirector artístico de la compañía de teatro local Y No Había Luz.

La compañía de siete integrantes recibirá 180 mil dólares. El grupo ha tenido dificultades de financiamiento y se vio obligado a cancelar sus presentaciones durante meses después del huracán.

Foto: EFE

Los recursos serán administrados por la Fundación Flamboyan, sin fines de lucro, que entregará un millón de dólares al teatro de la Universidad de Puerto Rico y otro millón al Museo de Arte de la isla. También se asignará una partida de 900.000 dólares a un programa educativo de arte y a una escuela de danza.