Linda Evangelista, la supermodelo revela que que quedó "deformada" tras someterse a CoolSculpting

Estados Unidos.- Linda Evangelista, la famosa supermodelo, reveló que quedó "deformada permanentemente" debido a una reacción adversa, después de someterse a un procedimiento cosmético hace más de cinco años.

Por medio de su Instagram, la modelo de 56 años de edad, explicó haber experimentado un efecto secundario cosmético poco común del tratamiento en el cual aumentó sus células grasas, llamado CoolSculpting.

Evangelista fue mejor conocida por su trabajo como modelo en la década de 1990, siendo el rostro de múltiples campañas de moda, pasarelas y coprotagonizada junto a modelos como Cindy Crawford, Christy Turlington y Naomi Campbell en el video musical " Freedom! '90 " de George Michael.

Sin embargo, la modelo a estado alejada de los reflectores, debido a esta afectación debido a una reacción adversa a un procedimiento de reducción de grasa, según explica en su red social.

"Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras la carrera de mis compañeros ha prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurado por ... (un procedimiento) que hizo lo contrario de lo prometido", explicó Evangelista.

Asimismo, expresó con gran pesar que el efecto secundario que experimentó "no sólo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio. En el proceso me he convertido en una reclusa".

En su publicación la supermodelo dijo que quería contar su historia públicamente para seguir adelante con su vida y sugirió que demandaría a la compañía que dijo que era responsable.

También describió que el “efecto secundario muy raro pero grave" que había experimentado, "significa que las células grasas en el sitio de tratamiento crecen más que más pequeñas", y agregó: "No se comprende completamente por qué ocurre esto".

Estrellas como Gwyneth Paltrow y la estilista Karla Welch mostraron su apoyo en los comentarios debajo de la publicación de Evangelista, al igual que los diseñadores Jeremy Scott y Brandon Maxwell.

"Eres y siempre serás una supermodelo, ahora agregando un súper modelo a seguir de coraje a tu glorioso currículum", escribió Scott, mientras Paltrow publicó un emoji de corazón rojo de amor.

El procedimiento que describe a menudo se llama CoolSculpting y se ha convertido en algo rutinario en los spas médicos en los últimos años después de recibir la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en el 2010, según informó Fox News.

También conocido como contorno corporal, el procedimiento no quirúrgico está destinado a tomar depósitos de grasa y congelarlos, reduciéndolos así dentro del cuerpo, según Healthline.

