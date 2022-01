"Linda y elegante señora", Maribel Guardia luce divina con mini vestido; muestra tonificadas piernas

Para la escultural cantante y actriz de origen costarricense Maribel Guardia, el domingo no significa que andará en pijama todo el día, sino todo lo contrario. No importa el día de la semana que sea, la hermosa mujer de 62 años de edad siempre luce divina con cualquier outfit que use. A través de sus redes sociales compartió con sus fieles seguidores, el look dominical que eligió, recibiendo muchos halagos.

Se trata de un sencillo y elegante mini vestido a cuadros y ajustado en la parte de la cintura; Maribel Guardia complementó su outfit de domingo con unas zapatillas. Con esta prenda, la mamá del cantante Julián Figueroa, mostró sus tonificadas piernas, resultado de sus rutinas de ejercicio que lleva a cabo en el gimnasio que tiene en su casa en la Ciudad de México.

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón, posó ante la cámara con una de sus mascotas y sosteniendo una taza de café; en el pie de su publicación escribió:

La vida es como una taza de café, todo está en cómo la preparas y te la tomas.

Sus fieles seguidores al ver esta fotografía, se desvivieron en halagos: "hermosa", "divina, elegante", "estás hecha una Diosa muy bonita", "piernotas", "guapa", "hermosas piernas", "enamorado de esta hermosa mujer, toda la vida", "linda y elegante señora, saludos y bendiciones", "mi Maribel Guardia, hoy estás super preciosa con esos suaves colores parecidos a ti" y muchos comentarios más.

Maribel Guardia es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico en México.

Cabe mencionar que el mini vestido que modeló Maribel Guardia es de Klaudeth Collection, una de sus marcas favoritas y que constantemente, muestra sus diseños en sus redes sociales.

Por otra parte, el nombre de Joan Sebastian es mencionado en el libro "Emma y las otras señoras del narco", de la periodista mexicana Anabel Hernández. El llamado "Poeta del pueblo" fue vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Maribel Guardia salió en defensa del padre de su único hijo.

"Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma ¿no? Yo siempre digo que el que tiene una pluma en la mano, un micrófono, tiene que tener mucho cuidado pues puedes acabar con la reputación, con la vida, con el prestigio de una persona. Me duele mucho por Joan, yo como lo conocí sé qué clase de persona era, no tengo nada malo qué hablar de él".