"Lindas princesas", Maribel Guardia derrocha belleza junto a su sobrina, la psicóloga Viviana García

"Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma ¿no? Yo siempre digo que el que tiene una pluma en la mano, un micrófono, tiene que tener mucho cuidado pues puedes acabar con la reputación, con la vida, con el prestigio de una persona. Me duele mucho por Joan, yo como lo conocí sé qué clase de persona era, no tengo nada malo qué hablar de él".

Los halagos no se hicieron esperar para ambas: "ya veo a quién salió la sobrina de hermosa, igual que su tía", escribió un usuario de Instagram. Estos son otros de los mensajes que han recibido: "divinas", "lindas princesas", "bendita genética", "preciosas damas" y "guapísimas".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.