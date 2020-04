Lindsay Lohan hace su esperado regreso a la música con "Back To Me"

Tras 12 años alejada de la industria musical, Lindsay Lohan sorprendió a sus seguidores al lanzar su nuevo tema titulado "Back To Me" ("Vuelvo a mí") y ha convencido a su público que su esperado regreso viene con todo.

El tema de 3 minutos de duración, habla sobre dejar atrás el pasado y el amor propio, en sonidos electro-pop con un estribillo pegajoso que repite el título de la canción una y otra vez entre sintetizadores y voces.

La canción trata sobre redescubrirse y aceptarse a uno mismo, silenciar el ruido, avanzar y dejar que el pasado se vaya", explicó Lohan en su perfil de Twitter sobre el tema.

"Back To Me" es la primera canción que Lindsay lanza desde 2008, cuando estrenó "Bossy". Hasta el momento la cantante no ha confirmado que forme parte de un nuevo disco, además, hace algunos meses también compartió el avance de "Xanax", que al poco tiempo borró.

Previo al lanzamiento del tema, la estrella comenzó a compartir pistas para sus seguidores por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde una de las publicaciones llamó mucho la atención, pues proyecta varias imágenes suyas capturadas por paparazis.

Desafortunadamente, Lindsay Lohan ha sido una de las ex estrellas de Disney que se ha visto envuelta en fuertes y polémicos problemas, quien incluso, llegó a pasar periodos en prisión.