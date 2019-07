Lindsay Lohan se desnuda para celebrar por sus 33 años

La actriz Lindsay Lohan se desnuda en Instagram para celebrar por sus 33 años de vida. Tras ver la publicación, muchos de sus fans le agradecen la idea de festejar de esa manera y más por mostrarse como Dios la trajo al mundo.

En la imagen, Lindsay Lohan aparece sentada en el suelo y sin nada de ropa, mientras ella misma se toma la selfie con su teléfono celular. La actriz tiene más de siete millones de seguidores en redes sociales y muchos le agradecen la toma.

A Lindsay Lohan no le ha ido muy bien en los últimos meses en su carrera artística, ya que se quedó sin su reality show que protagonizaba en MTV y se cerró el exclusivo chiringuito que tenía en Mykonos.

El reality show Lindsay’s Lohan Beach Club se estrenó en enero con éxito, pero al paso de los meses, la audiencia bajó mucho. The Hollywood Reporter, revista especializada en cine y televisión, calificó al programa como “insípido y tedioso”.

Lindsay Lohan llegó a protagonizar en Hollywood películas exitosas como Tú a Londres y yo a California (1998), Ponte en mi lugar (2003) y Chicas malas (2004), pero también su vida se hizo más pública tras conocerse su adicción a las drogas.

Entre 2007 y 2013, desde sus 21 años, fue a rehabilitación, en varias ocasiones, y salió de la cárcel en repetidas ocasiones por robo, conducción en estado de embriaguez y posesión de drogas.

Lohan vive en Dubái, donde los paparazis están prohibidos, sin embargo, no ha dejado de ser el centro de atención. Siempre ha reconocido sus excesos y de un tiempo a la fecha dice que está renovada en todos los sentidos.

Lindsay Dee Lohan nació en Nueva York, el 2 de julio de 1986 y es una actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense. Lohan comenzó su carrera a los tres años de edad en el modelaje infantil y haciendo anuncios para televisión, según información en su biografía.

La actriz tenía 11 años de edad cuando protagonizó la película The Parent Trap, de Disney , y su fama llegó con más fuerza entre 2002 y 2006, con papeles protagonistas en las películas Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls y Herbie: Fully Loaded.