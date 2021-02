"Linduras, ya puedo caminar mejor", Kimberly Loaiza reaparece en redes tras tener a su bebé

México. La youtuber y cantante Kimberly Loaiza reaparece en redes sociales luego de haber estado ausente en ellas a causa de que dio a a luz a su segundo hijo. "Linduras, ya puedo caminar mejor...", escribe en Instagram la esposa del también youtuber Juan de Dios Pantoja.

Kimberly Loaiza extraña el contacto con sus millones de fans en redes sociales y es por eso que en medio de su recuperación de su segundo parto se atrevió a compartir un mensaje dirigido a sus fanáticos, quienes se han estado cuestionando en las mismas redes al respecto de la salud de la famosa Kim, quien también es cantante.

Linduras, he estado un poco desaparecida, yo creo que ustedes ya saben por qué, ya saben el motivo, obviamente. Hoy, es el día en el que mejor me he sentido, ya puedo caminar mejor, quise grabar estas historias porque los extrañaba", escribe Kimberly en Instagram.