Liney Camacho se encuentra lista para triunfar

Mazatlán.- Con apenas 21 años, la guapa Liney Camacho tiene bien claro que quiere darse a conocer en el camino de la música. Y es que después de haber participado en el reality show Tengo talento, mucho talento, que se transmite por Estrella TV, la originaria de Malpica, Sinaloa, decidió empezar a cumplir su sueño.

Aunque estuvo pocas semanas en el programa, sus resultados ante el jurado fueron muy favorables, sin embargo, el público mediante sus votos decidió darle fin a su participación.

“Fue padre por las amistades que hace uno ahí... como todo se maneja por votos, no pasé, porque la mayoría de los participantes son de Estados Unidos”, expresó.

Fueron ocho semanas las que estuvo participando, y aunque al principio sintió nervios, con el transcurrir de los programas empezó a agarrar confianza sobre el escenario.

Camacho era una gran fan del programa y tan pronto terminó la edición pasada, esperó la convocatoria para hacer casting para la nueva temporada.

“Como a la semana, o dos semanas, de que se terminó la temporada, estaban publicando para que hicieran casting, y ahora fue diferente porque los casting fueron por Zoom, y ese mismo día me llamaron para decirme que al siguiente día iba a hacer audición... Me dijeron, ‘entre dos o tres días te llamamos para ver si quedaste o no’, y al día siguiente me llamaron para decirme que había quedado.”