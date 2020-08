Lionel Ferro con su reguetón pop, entre lo melódico y lo bailable

Lionel Ferro toma experiencias y vivencias personales y las transforma en canciones que logran conectar con las personas. Tal es el caso de su nuevo sencillo, "Si las cosas se dan". En una entrevista con EL DEBATE el cantante y actor argentino mencionó que "siempre aparece alguien en la vida de cualquier persona para cambiar las cosas, si las cosas se dan todo va a ir bien, es algo que me pasó a mí y seguramente le pasó a mucha gente o les pasa, que llega esa persona y cambia las cosas en la vida de alguien, ya sea un momento, ya sea una vida, esa persona de quien decimos: 'no me lo esperaba, pero pasó'".

Asimismo, Lionel Ferro resaltó que "Si las cosas se dan" es una canción ideal para dedicar a una persona muy especial. "Está bueno que se animen a dedicar música, es gesto que se está perdiendo y es algo lindo dedicar música, justo Si las cosas se dan habla de ese amor que aparece, que puede ser un hijo, un novio, una novia o una persona cercana."

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Si las cosas se dan", de Lionel Ferro, un joven cantante, quien ofrece un reguetón pop melódico y bailable a la vez, llega tras el gran éxito de su sencillo "Sirena", tema que logró colocarse en los listados chart de Spotify "Los 50 más virales" de Argentina y Uruguay, además de posicionarse en la radio de estos países.

'Sirena' fue una canción de verano, una canción que representaba el verano, la diversión, los amigos, el baile, también hablaba un poco de ese amor del verano que siempre lo tenemos, cuando llega el verano esperamos que llegue ese amor, fue algo lindo porque a la gente le gustó mucho, tenía un ritmo bailable, y la verdad es que me gustó también el lanzar 'Sirena'.

Lionel Ferro tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 3 mllones de suscriptores en su canal de YouTube. Foto: cortesía

Muchos fans del también youtuber argentino recuerdan su personaje de Nicolás "Nico" Navarro en la telenovela juvenil "Soy Luna" (coproducción argentina-mexicana, producida por Pol-ka Producciones en colaboración con Disney Channel Latinoamérica).

Fue un proyecto enorme mundialmente, salió en muchos países, me acuerdo que fue súper intenso, fue muy lindo, fue una experiencia única trabajar en empresas así de grandes como Disney, te enseña mucho, tienes que ser muy profesional, es una escuela, yo digo que fue la escuela para aprender, también para relacionarme con personas de otros países y aprender de otras culturas.

El cantante argentino Lionel Ferro tiene 25 años de edad. Foto: cortesía

Por otra parte, Lionel Ferro opina que la pandemia ayudará a todas las personas a ser más humanas. "Vino a enseñarnos que tenemos que cambiar, la gente que se volvió muy fría, todos pensamos que somos inmortales, a veces como que tenemos ese pensamiento, tenemos que volver un poco a la espiritualidad de pensar que somos todos mortales y que tenemos que aprender a vivir con amor, vivir también para el otro, no solamente ser tan egoísta y pensar en uno mismo".

Yo creo que la pandemia nos está enseñando 'yo me tengo que poner el cubreboca para proteger al otro, no para protegerme yo', la mejor enseñanza es también vivir con amor hacia los demás, es algo que a mí me está enseñando todo esto.

También te puede interesar:

Ricardo Arjona y la historia de su dueto con Pablo Alborán, que incluye su admiración por Gabriel García Márquez

Noelia enamora a nuevas generaciones con su manera de interpretar

Sebastián Yatra y Monsta X unifican el idioma universal, la música