Lis Vega aparece completamente irreconocible en las redes sociales

México.- La cubana Lis Vega volvió a ser tema de conversación luego de aparecerse en sus redes sociales con una nueva fotografía en la que, según sus seguidores, lució completamente irreconocible, esto a días de haber revelado que no tenía en mente parar con sus cirugías estéticas.

A través de su perfil de Instagram, la compositora también conocida como la Poeta de lo urbano sorprendió con una nueva fotografía con un maquillaje de impacto que destacó sus facciones, sin embargo, los comentarios no fueron del todo positivos y hasta le cuestionaron si se había sometido a algún nuevo procedimiento, pero ella prefirió no contestar.

En la imagen se aprecia a Lis con un atuendo muy a la moda y un estilo muy juvenil, aunque muy cambiada, pero, por la textura de su piel, parece que se le ha ido la mano con la edición, lo que la hizo verse completamente cambiada y diferente.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Lis Vega se ve envuelta en polémica y recibe comentarios sobre su físico, ya que por sus distintas cirugías estéticas ha sido blanco de críticas, debido a que usuarios de Internet aseguran que se le ha pasado la mano con sus arreglos para verse mejor.

Sin embargo, pese a las críticas, Lis ya dejó en claro durante una reciente entrevista que no planea parar con sus cirugías estéticas, pues no le importa el qué dirán y con tal de sentirse mejor consigo misma continuará con dichos procedimientos, sin importarle que todos crean que "terminará como Lyn May".

Por otra parte, la cantante y vedette cubana logró entristecer a sus seguidores luego de revelar que dejaría de crear contenido para la plataforma OnlyFans, a pesar de que fue su sustento económico durante la pandemia por la Covid-19, pues dio a conocer que trabajará de la mano con Playboy y esto ha emocionado a su público.

Leer más: Yuridia se prepara para ser una de las coaches de La Voz Azteca