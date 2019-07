Lis Vega borra foto por críticas sobre colágeno de sus labios

Lis Vega no la pensó todos veces y borró una foto que compartió en Instagram donde presume sus enormes labios, pues como todos saben ella a dicho que es el único arreglo estético en el rostro al que se ha sometido.

Fue para el programa Venga la alegría donde la cubana dijo que se inyectó colágeno para lucir unos labios mas carnosos, aunque más que estético la famosa lo hizo para ocultar un accidente que tuvo hace años.

"Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí la vez y yo me caí en Salón México hace muchos años, te acuerdas yo era novia de Federico entonces me caí en un ensayo antes de estrenar me caí de boca y me dieron nueve puntos y este diente se me metió hasta adentro, claro la gente es mala, no importa les gusta, no les gusta...", dijo Lis Vega para Venga la Alegría.

La foto había alcanzado más de 1200 likes y poco más de cincuenta comentarios, pero de inmediato la borró, pues abundaban las ofensas contra la vedette quien siempre se ha defendido de los ataques.

La foto de Lis Vega eiminada/captura de pantalla

Recordemos que Lis posee uno de los cuerpos más ardientes del espectáculo, ya que desde hace años se ha dedicado a cuidarse y mantenerlo con mucho ejercicio pues le gusta presumir en tanga o con apretados leggins su retaguardia, convirtiéndola en toda una celebridad.

"Buenas noches que hermosa eres muy linda bella guapa sexys te quiero mucho corazón", "Bellísima hermosa y súper.sexy sensual me encanta tu vestimenta", so los comentarios que recibe a menudo Lis Vega.

Para los que no sabían además de actuar Lis Vega es toda una experta cuando se trata de bailar ya que ha participado en varias competencias las cuales en su mayoría a ganado pues el talento lo tiene en la sangre desde muy pequeña.

Cabe mencionar que también se ha dado a conocer en el mundo de la música cantando varios temas urbanos a lado de otros artistas quienes la han apoyado.