Lis Vega comparte sus mejores bikinis playeros con los que alborotó al público

Lis Vega de 42 años, no ha dejado de hacer ejercicio, ya que le gusta conservar el cuerpo de diosa que se carga para después irse a la playa para lucirlo, ya que algo que le fascina a la cubana es ponerse bikinis con los cuales desata la locura, ya que todos sus fans puede apreciar de mejor manera la monumental figura que tiene.

En Instagram donde tiene poco más de un millón se seguidores, la también actriz, se ha dedicado a compartir las mejores fotos en traje de baño que van desde outfis playeros más sencillos a los más exóticos dignos de una vedette, pues si hay algo que quiere ocasionar la mujer es que todo mundo la vea y de inmediato logra dicho resultado.

Es por eso que te mostraremos los mejores looks playeros que usó Lis Vega para llenarse de likes en redes sociales además de varios comentarios con los cuales le hicieron saber que es una mujer hermosa y deseada, aunque ella lejos de fijarse en un hombre prefiere enfocarse en ella.

En la primera foto Lis Vega aparece sentada sobre unas rocas con unas gafas de sol y con una pose muy sensual, pero lo que llamó la atención además de su cuerpazo fue el exótico bikini que portaba, ya que tenía la forma de un corset, además de algunos detalles en pequeñas piedras o cristales con los cuales hacía que Lis Vega se mirara mucho más extravagante de lo que es.

"Mi persona favorita tan bella con una vista tan hermosa pero tú cautivas siempre le haces el día a uno viéndote tan radiante tan maravillosa mi poeta especial única esa es tu esencia cautivarnos", "Hermosa simplemente hermosa mi amor me encanta", "Aunque aun no has mandado ningún beso", le escribieron a Lis Vega por esa foto con la cual alcanzó más de 7 mil likes.