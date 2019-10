Lis Vega con diminuto calzón de hilo deja a sus fans ansiosos

Lis Vega causó emoción entre su público masculino y es que se dejó ver en sus ya famosas tangas de hilo con la cual estuvo a punto de mostrar demás en la parte de abajo, pues unas delgadas prendas de la pieza cubrían muy poco esa zona.

Más de 13 mil likes le dieron a la cubana quien no solo quiso enseñar demás el cuerpazo que se carga, sino que también posó muy provocativa, pues paró su trasero el cual es toda una bomba, pues se le ve espectacular con cualquier cosa que se ponga, ya que el le encanta desatar la locura.

"Tu sensualidad y erotismo son una poesía unidas en tu escultural belleza. Preciosa", "Todo el esplendor de la belleza, resumido a una solo imagen", "Muy cierto estas PRECIOSA", le escribieron a la vedette.

Recordemos que Lis ha sido muy atacada por los haters durante mucho tiempo y es que han cuestionado las cirugías que se ha hecho, además le han dicho en repetidas ocasiones que no ve para nada natural debido a todo lo que se ha sometido, pero ella se ha enfrentado a ellos, pues también les contesta.

Por si fuera poco otra de las mujeres que enseñan demás en redes sociales es su colega Yanet García quien es famosa por mostrar su enorme trasero el cual asegura no es operado y lo tiene gracias a una buena alimentación, además de mucho gimnasio, pues no hay día en que no miremos a la chica del clima metida en el gym.

Cabe mencionar que Lis es una mujer muy ocupada, pero también se da tiempo para el amor a su manera, pues mantiene un romance con su compañero de trabajo Rommy con quien mantiene una relación abierta pues la famosa aseguró que ya no quiere sufrir como en sus relaciones pasadas.