Lis Vega con piernas abiertas mueve el trasero sexy

Lis Vega vuelve a llamar la atención en redes sociales pues apareció como le gusta posar en sus redes sociales, se tratan de unos ajustados leggins con los cuales se le miraban un enorme trasero el cual siempre ha sido elogiado por su enorme tamaño.

"No te resistas al sufrimiento, la resistencia te consume por dentro y mata lentamente, conscientemente abraza tu Alma, sacude tu cuerpo, suéltalo poco a poco, los duelos duran el tiempo que tu le dediques, no creo que quieras envenenar tu sangre de angustias por personas que sacan lo peor de ti cuando te desilusionan o situaciones, MIENTRAS TU NO LO HAGAS, TODO ESTA BIEN, SOLTAR, SANAR, SEGUIR. SIN RENCOR, CON RESPETO Y AMOR", escribió Lis en la foto.

Como algunos saben Lis ha compartido varios mensajes de motivación personal y aliento para todas aquellas personas que quieren lograr un cuerpo como el de ella o que simplemente quiere llevar una vida más sana, pero en más de una ocasión ella se ha defendido, pues algunos cambios estéticos la han convertido en blanco de criticas.

"@lisvegaoficial Muy bella Adorada Te recordamos Siempre en la telenovela Zacatillo Un Lugar en tu Corazon m saludas dios te bendiga siempre sigue así de hermosa", "Eso es muy cierto así a delante amor lindas palabras linda noche te amo", le escribieron sus fans a Lis.

Recordemos que otra de las mujeres que tiene un cuerpo de maravilla a base de puro ejercicio y buena alimentación es Yanet García, la chica del clima que trae vuelta locas las redes sociales por la tremenda figura que se carga presumiéndola en el programa Hoy del cual es parte desde hace un buen tiempo.

Cabe mencionar que varias actrices han posado en tangas al igual que ellas, pero no han logrado el impacto deseado.