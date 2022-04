México.- La cubana de curvas descomunales Lis Vega sorprendió a todos luego de revelar en una entrevista que sí se seguirá sometiendo a cirugías estéticas para cada vez lucir mejor, sin importarle el qué dirán sobre su apariencia y sus decisiones.

Todavía vigente en las redes sociales gracias a su contenido, la actriz, cantante, modelo, compositora y vedette cubana volvió a ser tendencia luego de ofrecer una entrevista para el programa De primera mano, en donde habló sobre su incursión en OnlyFans y otros temas personales.

Sobre OnlyFans, la artista compartió que abrió su cuenta en la plataforma de contenido exclusivo para solventar sus gastos cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, pero con el paso del tiempo entendió que podría tener buenos ingresos de esa forma, así que siguió trabajando en su contenido.

Por otro lado, debido a las críticas que en los últimos años ha recibido debido a su apariencia, en donde aseguran que terminará como Lyn May arruinando su físico, decidió romper el silencio sobre el tema y tuvo bastante qué decir.

"Es un tema tan trillado, o sea, al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga", explicó. Asimismo, continuó dejando en claro que las críticas no le afectan ni en lo más mínimo, al contrario, ama que hablen sobre su apariencia.

"¿Cuál es el problema? Es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y por encima hasta de mis papás o mis amigos que amo que me dicen: 'estás muy exagerada', pues a mí me gusta lo que veo", explicó Lis Vega.

Lis Vega confiesa que sí se seguirá haciendo cirugías estéticas para lucir cada vez mejor

Durante la conversación agregó que uno de los procedimientos a los que se ha sometido es inyectarse ácido hialurónico para desaparecer una cicatriz. "La verdad a mí no me importa, cada quien, ni que me las fueran a besar", comentó.

A pesar de las infinitas críticas que Lis Vega recibe sobre su físico, la cubana ha dejado en claro que a ella no le importa lo que los demás piensen y hablen sobre ella, incluso, no teme a seguir sometiéndose a cirugías estéticas cada vez que tenga la oportunidad para mejorar su aspecto y sentirse mejor consigo misma.

Leer más: Lis Vega y sus descomunales curvas son el sueño de todos