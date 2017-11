Lis Vega contrae herpes y sufre parálisis facial

Lis Vega participó en el Exatlón, la competencia de Tv Azteca, pero no le fue nada bien.

Tras ser expulsada del reality show, vino la peor parte de todo.

La actriz y vedette cubana dio todo de sí, pero las cosas no estuvieron a su favor y se convirtió en la cuarta expulsada.

En entrevista con la revista TV Notas, Vega dijo que jamás olvidará la experiencia por muchas razones, entre ellas, el haberse contagiado de herpes.

“Tengo un hueco en el pie derecho el cual no me cicatrizó por factores como el clima, la arena, las competencias y la humedad; una semana estuve con el tobillo hinchado de la infección. También me lastimé el dedo chiquito de la mano derecha.”