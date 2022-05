Lis Vega, desde la playa, deja en claro que es toda una diosa

"Estoy en ese gran momento de mi vida donde digo, ya me da igual, lo que opinen y lo que piensen de mí, sólo quiero estar en paz conmigo misma, no pertenezco a ninguna sociedad, ni a ningún lado, ni a nadie sólo a mi alma", indicó recientemente.

A la cubana le han dicho en distintas ocasiones que debería parar con las cirugías, pues podría terminar como Lyn May , a quien mucho se le ha criticado por su aspecto. A pesar de los comentarios, la artista prefiere hacer lo que a ella la haga feliz y aseguró que seguirá haciendo lo que quiera con su cuerpo.

A pesar de que Lis Vega ha recurrido a diferentes procedimientos estéticos para lucir un físico de impacto, también se ha tenido que comprometer para mantenerlo, lo cual ha logrado. Recientemente sorprendió a todos al revelar que no dejaría de someterse al bisturí, sin importar lo que el público diga y opine al respecto.

Desde las hermosas y paradisiacas playas de Miami, Florida, en Estados Unidos, Lis posó en un traje de baño en color rojo que dejó en claro que es toda una diosa , recibiendo los mejores comentarios de parte de sus seguidores, quienes no se pierden ninguno de sus movimientos.

Estados Unidos.- Lis Vega , la conocida como La Poeta de lo Urbano, ha dejado sin habla a sus seguidores al dejarse ver en traje de baño posando desde la playa y dejando en claro por qué la han coronado como la Reina de Instagram, pues su belleza no tiene comparación y su carisma la ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales.

