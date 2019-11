Lis Vega desesperada buscó convertirse en madre

Lis Vega dejó bien claro en una entrevista que el amor que aún sentía por su exesposo Mauro Riveros ya quedó en el olvido y ahora le exige que le devuelva una camioneta, además de un dinero que le prestó después de que ella confió en él para que iniciara un negocio. "

Traigo ahí la factura de una camioneta que yo compre hace cinco años, que el señor obviamente tenía mis estados de cuenta, él tenía mis firmas, tenía mis chequeras, llevaba la contabilidad le entregué el poder de mi alma y de mis cosas, cosa que no se lo aconsejó a nadie, entonces les voy a decir algo lo único que hice fue amar y creer en alguien...", dijo Lis en la entrevista.

Por si fuera poca la actriz rompió en llanto frente a las cámaras cuando dijo todo lo que vivió con Mauro dejando en claro que siempre vio por él y nunca por ella, pues siempre lo mantuvo incluso buscó desesperadamente embarazarse de él.

Estuve ocho meses buscando un hijo con una endotérmicos con un tratamiento hormonal, subí diez kilos no he dejado de trabajar no me dejaba gastar de mi dinero, por que la prioridad era los veinte mil pesos de perro, los veinte mil pesos de renta, los veinte mil pesos de camioneta, los diez mil pesos de coche, teléfonos...", explicó Lis Vega en la entrevista.

Recordemos que hace unos meses Lis dijo que Mauro seguirá siendo el hombre de su vida y entre lágrimas lo dio a conocer para el programa Venga la Alegría.

Que es el amor de mi vida, exacto y que lo será siempre, pero que esta vez no vale ni siquiera por mi, expresó Lis.

Mientras tanto los fans de Lis la apoyaron entorno a sus declaraciones.