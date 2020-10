Lis Vega deslumbra a sus fans con sus tatuajes...¡los enseña de espaldas y en bikini!

México. La actriz y vedette Lis Vega, originaria de Cuba, deslumbra a sus fans en Instagram con una imagen suya en la que muestra sus tatuajes...¡los enseña de espaldas y en bikini!. Lis comparte en sus redes sociales una nueva imagen en la que deja al descubierto algunos de los tatuajes que lleva en su cuerpo.

Lis Vega ama los tatuajes, indudablemente, y prueba de ello es que lleva en su cuerpo varios y le encanta presumirlos a sus fans, por eso, en su reciente visita a la playa se tomó varias fotografías en bikini y en la playa, y además de mostrar su escultural figura, también luce sus tatuajes.

Lis Vega, quien lleva varios años radicando en Ciudad de México y tiene 42 años de edad, tiene tatuada su espalda, piernas, glúteos y brazos. En entrevista reciente con Sale el Sol, la guapa actriz opina que el cuerpo es prestado y con él uno debe hacer lo que quiera, pero con mucho respeto siempre.

Todo lo que tiene que ver con música me encanta, me da mucha paz, soy muy atlética y espiritual, y me encantan los tatuajes ; yo le recomiendo a la gente que si les gustan, se los hagan."