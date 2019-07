Lis Vega en lencería transparente y negra enseña su cuerpazo

Lis Vega vuelve a paralizar las redes sociales pues quiso verse sexy para sus fans al ponerse una ajustada lencería en color negro y trasparente, desatando la locura por el cuerpazo tan impactante que se carga.

El video de Lis lleva más de once mil reproducciones y con esto indica que la popularidad de la cubana cada vez más va en aumento pues es imposible dejar de ver la figura que se carga la guapa mujer quien al parecer se encuentra soltera pues está muy centrada en su carrera.

"Hello universo me han preguntado mucho que significan las condenas que tengo en mi pecho, es de donde vengo...", escribió Lis sobre el significado de sus tatuajes aunque todos prefirieron centrarse en su pechonalidad y piernas de ensueño pues en más de una ocasión sus seguidoras le han dicho que las tiene muy bien formadas.

"Bellísima mujer.. Saludos mi gran amiga", "Usted, cómo Siempre muy Hermosa, que tenga un Buen día saludos", "Estás bien guapa, ya hasta te quisiera a agarrar a besos mi amor", le escribieron a Lis.

Recordemos que muchos haters han dicho que Lis Vega se operó el trasero pues afirman que lo tiene muy grande pero ella no se queda callada y a dicho que lo único que ha pasado sobre su cuerpo para tenerlo demasiado sensual es una inyección de colágeno, pero lo hizo con la finalidad de tapar la secuela de un accidente que tuvo cuando se encontraba en un ensayo de baile junto a sus bailarines.

"Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí la vez y yo me caí en Salón México hace muchos años, te acuerdas yo era novia de Federico entonces me caí en un ensayo antes de estrenar me caí de boca y me dieron nueve puntos y este diente se me metió hasta adentro, claro la gente es mala, no importa les gusta, no les gusta...", dijo Lis Vega para Venga la Alegría.

Aunque ya le han dicho muchas cosas no le ha importado, pues ella prefiere seguir gozando de la vida y de preusmir el atreviso cuerpo que tiene.

