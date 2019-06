Lis Vega en mallas presume su enorme trasero bien formado

Lis Vega desató la locura en redes sociales luego de compartir un video donde se le vio con unas ajustadas mallas con las cuales se fue a entrenar al gimnasio dejando a todos con la boca abierta por el enorme tamaño de su trasero.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 400 corazones y algunos comentarios donde dejan en claro que la cubana sigue teniendo uno de los traseros más sexys del espectáculo, pues todos los días la vedette entrena para lucir tremendo cuerpazo.

Por si fuera poco la también actriz compartió el video con un texto lleno de inspiración para que sus fans hagan ejercicio todos los días.

"Actívate, sal y haz lo que te guste siempre, lo que sea pero que te mantenga sana de mente, cuerpo y Alma.un poco de mi avance en crecimiento #masamuscular #cuadriceps #femoral. Acá les dejo esta rutina de las fáciles para cuando no me da tiempo ir hacer pesas, 4 ×12 de cada...", escribió Lis Vega.

"Estas increíble tienes un cuerpazo que enamora", "Que hermosa mujer", fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa.

Se pone colágeno

Lis Vega siempre ha tratado de verse fantástica para sus seguidores por lo que recurre a todos los tratamientos de belleza para verse fenomenal, es por eso que decidió ponerse colágeno para lucir unos labios más sexys y carnosos.

"Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí la vez y yo me caí en Salón México hace muchos años, te acuerdas yo era novia de Federico entonces me caí en un ensayo antes de estrenar me caí de boca y me dieron nueve puntos y este diente se me metió hasta adentro, claro la gente es mala, no importa les gusta, no les gusta...", dijo Lis Vega para Venga la Alegría.

Cabe mencionar que Lis siempre se ha enfrentado a los críticas y es que haters se le han ido con todo debido a que su cuerpo ha ido cambiando con los duros entrenamientos a los que se somete por lo que se ha tenido que defender en más de una ocasión.