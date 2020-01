Lis Vega enseña al mundo entero que tiene el cuerpo perfecto

Lis Vega cautivó a sus miles de fans al compartir varias fotos sexys en la playa, donde la mujer deja en claro que las cubanas tienen tremenda figura y es que aunque la famosa ya recurrió al bisturí para hacerse algunos arreglos su cuerpo ya era bello.

Cientos de comentarios y miles de likes se ganó la artista urbana por las imágenes donde se le ve en un al balcón con una vista espectacular dejando sin habla a todos pues no es una sorpresa que Lis cause sensación cada que sube una foto donde su retaguardia le quita el protagonismo a la mujer por su gran tamaño.

"Espectacular foto vestido pose TODO.... Como me alegra ver tanta luz y brillo!!! Ya casi te mando un regalazo fenomenal", "Excelente tarde que hoy sea para usted un día lleno de paz y salud, felicidades que talento", le escribieron a la vedette por las fotos.

Recordemos que Lis no solo ha recibido elogios, también se le han ido a la yugular los famosos haters, pues la han cuestionado por los arreglos que se ha hecho en el rostro como se dijo en un principio, pero la mujer se ha defendido a su manera pues los comentarios se le resbalan.

Por si fuera poco Lis fue criticada por la misma Niurka quien dijo en un programa de espectáculos que su paisana se deformó la cara y esto fue lo que ella le contestó:

Estoy feliz con mis labios; a mi me encantan, y no me importa lo que opine la gente de mi. Si yo me hago o no me hago, no es problema de Niurka ni de nadie."