Lis Vega es llamada Lyn Vega por las facciones de su rostro

La actriz y cantante cubana, Lis Vega, publicó una sensual fotografía en su cuenta oficial de Instagram en donde presume sus tonificadas piernas, pero eso no logró distraer a sus fanáticos de fijarse en su rostro y fue duramente criticada.

Con el paso del tiempo, la cara de la bailarina de 42 años ha cambiado significativamente hasta el grado de aumentar el volúmen de sus labios y "desfigurar" las facciones de su rostro según sus fanáticos.

En la fotografía se ve a Lis vistiendo un body negro de tanguita que deja muy al aire sus grandes atributos y unos calcetines negros marca Adidas, mientras se retrata frente a un espejo.

Tras publicar la imagen, los seguidores de Vega no tardaron en halargala y mostrar su apoyo, pero eso no fue todo, hubo quienes la criticaron y humillaron hasta el punto de llamarla 'Lyn Vega' en clara referencia a Lyn May.

Y es que como ya se había comentado, el rostro de Lis ha cambiado en estos últimos años, lo que ha provocado que sus seguidores decidan hacerle saber a la actriz su opinión sobre los cambios significativos en su cara.

Recordemos que Lyn May, la vedette y actriz de cine mexicano con ascendencia china, comenzó a muy temprana edad a hacerse diferentes cirugías estéticas para lucir mejor y un poco más joven. Ahora Liliana Mayanes tiene diferentes desfiguraciones en su rostro, lo cual genera muy malos comentarios sobre este.

Es por ello que los seguidores de Lis la comparan con la actriz nacida en Acapulco, con toda la intención de hacerla parar con sus cirugías, pero a ella esto ni le viene, ni le va.

La sensual cubana ha sido muy transparente con sus cirguías y en semanas pasadas confesó que se realizaría una cirugía para eliminar la flácidez de distintas partes de su cuerpo, pues ahora que hace mucho ejercicio y rigurosas dietas, la actriz ha bajado de peso.