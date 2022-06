Lis Vega "explota" a las redes sociales de espaldas con leotardo y medias

Y es que recientemente informó a todos sus seguidores que su cuenta había sido cerrada de manera definitiva, a pesar de que fue un buen sustento económico, principalmente durante la pandemia por la Covid-19, pero ya las peticiones que le hacían eran demasiado fuertes y ella no pudo cumplirlas, pues "parecían para estrellas femeninas del cine de adultos".

La actriz, cantante, bailarina, compositora y productora de 44 años de edad se llevó los mejores halagos , pero no todo fue color de rosa, pues muchos le están rogando que regrese a OnlyFans , plataforma en la que fue la sensación.

Lis Vega sacó su lado más salvaje para sus fotografías , pero hubo una que fue la favorita de todos y es que se deja ver de espaldas presumiendo esos atributos que tanto elogian sus admiradores, logrando miles de me gustas y una gran cantidad de comentarios positivos.

Gilberto Coronel Periodista Web

