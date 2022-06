Lis Vega explota contra Raúl Magaña por no saber bailar bachata

Lis Vega de 44 años de edad, explotó en contra de su compañero Raúl Magaña de 55, esto por no saberse los pasos para competir en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde ambos son pareja, pues como muchos ya lo saben, la primera tiene años bailando, mientras su colega al parecer es nuevo en esto.

Y es que la competencia en el reality show del programa Hoy, cada vez se pone más intensa, por lo que Lis Vega muy desesperada le dijo al también actor que no le tuviera miedo, pues al parecer en la coreografía de bachata la cubana le pidió que se acercara más a ella, pues así es dicho baile.

Como era de esperarse, Raúl Magaña también se desesperó y le dijo de cosas a la guapa mujer, quien trató de contenerse, pues quiso verse de lo más profesional, pero al parecer no aguantó tanta presión, por lo que estalló en llanto afuera del estudio donde se llevan a cabo las coreografías.

Por si fuera poco, la extravagante mujer señaló que ya le tuvo mucha paciencia al histrión, por lo que estalló en un mar de emociones, pues ella al igual que todos los competidores por lo menos desea llegar a la final para demostrar que es una mujer con un gran potencial en la pista de baile.

Como era de esperarse, los jueces decidieron opinar sobre el pleito entre las dos estrellas de televisión y en su mayoría le dieron la razón a Lis, pues sintieron que el histrión mexicano no lo ha dejado todo en la pista de baile como otros competidores que hasta se han lastimado, pero aun así han sacado muy buenas calificaciones por el desempeño.

"Eso yo siempre lo he visto, ella es la que va siempre forzada con los bailes y si es entre los dos, el tiene que poner más empeño en eso", "No da el ancho él y luego se lastima, ya que cambie de pareja", "Yo no tendría cara para discutir con una bailarina él desde un principio dio problemas", escriben las redes sociales por la pelea entre los dos concursantes.