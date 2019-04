Lis Vega furiosa de que la llamen prostituta y que parece hombre

Lis Vega furiosa uso las redes sociales y expresó su descontento sobre todos los haters que la han criticado en más de una ocasión por sus candentes publicaciones donde ha mostrado su cuerpo.

Y es que como todos saben la cubana tiene una vida muy fitness donde el ejercicio duro y la disciplina son las encargadas de mantenerla en forma por lo que decidió contestarles:

"Te van a decir siempre que no puedes, no debes, no lo intentes que no eres capaz, ya tienes mucha edad, estas muy pequeña, ya no engordes, porque tan delgada, estas pasada de fuerte pareces hombre, vieja ridícula, dejate de hacer cosas en la cara, operada, e incluso hasta prostituta", dice al inicio.

Por si fuera poco la vedette aseguró que los ataques están de menos ya que siempre habrá quienes la critiquen, pero les dijo a sus fans que si a ellos les pasa algo similar que sigan su camina y no se detenga.

"En fin TÚ, SIGUE, NO TE DETENGAS A ESCUCHAR, caminantes muertos en vida, sin alma, sin ganas, sin bondad, sin espíritu de lucha, sin FE, SIN GANAS DE SEGUIR ADELANTE, DE VIVIR .PERO, TU SIGUE NO TE DETENGAS HASTA LLEGAR A TUS PROPIOS LÍMITES, DESCUBRIR EN TUS MIEDOS TUS ACIERTOS, HASTA LLEGAR Ahí, DONDE SIEMPRE QUISISTE ESTAR, EN CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU", escribió.