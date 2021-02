Lis Vega hace striptis desde la piscina y sus fans quieren todo con ella

Lis Vega de 43 años de edad hizo lo que todo el mundo quería ver desde hace años, se trata de un striptis con el cual desató la locura de millones y es que desde hace la belleza de la mujer originaria de Cuba, siempre había sido relacionada con un baile de infarto, por lo cual ella decidió cumplir esa fantasía que dejó a más de uno con el ojo cuadrado.

Más de 18 mil likes recibió la Lis Vega en la foto donde se le ve a la también actriz sobre el tubo de una piscina con ropa de encaje muy introvertida con la cual se llenó de cientos de mensajes por parte de sus fans, quienes le dijeron que se miraba muy bien, pero eso no es todo, pues los fans de Dorismar quedaron sorprendididos, ya que su cuerpo cada vez se ve mucho mejor, pues es amante del ejercicio.

No te permitas jamás quedarte estacionada en un solo lugar, descubre las miles de herramientas que tienes en tu ser, no te detengas jamás a decir, NO PUEDO, NO SE, NO ME SALE, todo lo que te propongas hoy, si trabajas en eso día a día LO LOGRARAS, (confía en ti) aplica en todo, fue un texto escribió Lis Vega al verse demasiado coqueta en la foto.

Otra de las cosas por las que Lis Vega es muy admirada, ha sido por ser una mujer muy audaz, pues ella siempre se viste de la manera en que le plazca, es decir es una mujer sin etiqueta, que se puede vestir con ropa sport o usar ropa de encaje demasiado coqueta para hipnotizar a todos, pues brillar es lo que desea hacer Lis Vega en cada una de sus publicaciones.

"Tu cuerpo es la herramienta más perfecta que existe y el tuyo más, a base de esfuerzo, tenacidad, lucha", "Definitivamente que no hay mayor muestra del amor que puedes dar y compartir; porque te amas y quieres muchísimo y lo demuestras de adentro hacia afuera", "Eres el más lindo y sexy lenguaje que me envuelve cada día en la máxima expresión de su belleza, sensualidad y cautividad, mami", le escriben a Dorismar en Instagram.

Aunque muchos no lo sepan Dorismar es una mujer que le fascina estar bien con todos, es decir, ella trata de enfocarse en las cosas buenas de la vida y no en lo negativo, pues si antes bien le afectaba a Lis Vega todo lo que se decía de ella sobre sus operaciones estéticas o su autoestima, ahora sabe como sobrellevar todo eso, pues ha sabido a manejar toda esa situación.

Lis Vega también se ha convertido en una mujer que le fascina demasiado la meditación, pues en ella ha logrado varias cosas, desde ser una persona más fuerte, hasta encontrar paz interior, Lis Vega sabe muy bien que este método la ayuda bastante en su vida, por lo cual está muy agradecida y es que antes no podía manejar cosas tan sencillas pues no sabía como empezar, pero ahora se siente mucho más poderosa.

Muchos siguen pensando que Lis Vega es solo cirugía estática, pero lo que pocos saben es que es una mujer fitness que le da duro al entrenamiento y la buena alimentación, pues es la base para poder tener un abdomen de diosa, pero eso no es todo, pues le fascina como se ve en cada una de las fotos que se carga, ya que desata la locura total.

Lis Vega con su ropa de encaje sorprendió a millones/Instagram

Y es que Lis Vea revienta Instagram cada que puede con sus fotos de infarto, es por eso que muchos elogiaron esta foto donde se le ve con ropa de encaje y haciendo posiciones de striptis con los cuales reventó Instagram, pues se le ve demasiado bella a la cubana quien sabe muy bien como moverse.

