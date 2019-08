Lis Vega muestra su firme y duro trasero con su tanguita

Lis Vega desató la locura en redes sociales al mostrar su enorme trasero con una tanga muy ajustada dejando a todos con la boca abierta ya que su cuerpo es muy impresionante, por si fuera poco se ha vuelto una costumbre para la mujer en estas sexys prendas.

Y es que como todos saben Lis se ha matado en el gimnasio para lucir ese cuerpazo que se carga, por lo que siempre sale en Instagram en paños menores conquistando las redes sociales.

Hasta el momento el video cuenta con más de 40 mil reproducciones, además iba acompañado de un pensamiento de la actriz pues le encanta motivar a sus fans y combatir a sus detractores quienes se le han ido con todo en algunas ocasiones.

"Si quieres ser libre, tendrás que empezar por tu mente, liberarte desde el Alma. Ve por tus pasos, acertados o no, son tuyos, AMALOS, cada uno de ellos te colocaran donde quieres estar, YO ELIJO EL CAMINO DE EL RESPETO, AMOR, BONDAD, IGUALDAD...", dice el mensaje de Lis.

Mientras tanto sus seguidores le agradecieron a la mujer por mostrar tan candente elogiando su figura tanto hombres como mujeres quienes quieren verse como ella y tener esa actitud.

"Lis que estás haciendo que estás tan buena", "Que bonito cabello que cuerpazo tienes sabrosa", "Mi vida hermosa me encantas besos", le escribieron a Vega.

Recordemos que Lis Vega está soltera desde hace varios meses pues como todos saben se acaba de separar de su esposo Mauro Riveros de quien según Lis, sigue enamorada pues en una entrevista dijo que se separaron con ese sentimiento.

"Nos separamos enamorados lo platicó con todo el corazón abierto porque ustedes saben que si me preguntan contesto, si no me preguntan no contesto, la verdad yo nunca ando escondiendo nada", dijo Lis en una entrevista hace unos meses.

